Шторм в "Океане любви": Почему российский "Лошарик" подозревают в краже секретного кабеля НАТО со дна моря Потерять уникальный компонент системы слежения за подводными лодками норвежцы умудрились ещё летом, однако о происшествии стало известно только сейчас. 15 декабря, 21:40 23186 23186 Атомная глубоководная станция АС-12 "Лошарик" © naukatehnika.com

На бумаге — всё ради спасения животных

Норвежская подводная сенсорная сеть Love Ocean (LOVE — обсерватория Lofoten-Vesterolen) — это 66 километров кабеля, проложенного в акватории слияния Северного и Норвежского морей с Атлантическим океаном на глубине до двух с половиной километров. Система на всём протяжении оснащена сетью датчиков, гидролокаторами, высокоточными микрофонами и камерами наблюдения.

Приличную часть этой системы — 10 тонн секретного "кабеля-разведчика" — норвежские специалисты по противолодочной борьбе потеряли ещё весной. Но огласке это событие предали недавно, не только сделав его достоянием мировой общественности, но и заподозрив русские подлодки в повреждении и пропаже кабеля.

Норвежская подводная сенсорная сеть Love Ocean © facebook.com//russisk.org

Love Ocean состоит из пяти кабельных и двух автономных узлов. Это многоцелевой суперпроект, финансируемый правительством, энергетической транснациональной компанией Equinor, которая вложила в него 150 миллионов норвежских крон, и другими частными инвесторами, включая некоторые компании, выполняющие подряды для НАТО. Компании Nexans и Siemens Subsea — поставщики оптоволоконных кабелей, Metas — производитель систем подводного мониторинга — научного узла с датчиками.

"Океан любви" позволяет наблюдать за жизнью и миграцией рыб, нарвалов, лангустов в режиме реального времени, отслеживать изменения течения и уровень выброса метана, а с помощью специальных программ норвежцы могут увидеть, к примеру, как смешиваются воды Норвежского моря и Атлантического океана. Также сенсорная сеть фиксирует информацию обо всех проплывающих мимо траулерах и подводных лодках.

Полученная информация проходит сначала через фильтр НИИ Министерства обороны Норвегии (FFI Norwegian Defence Research Establishment), собирающего конфиденциальную военную информацию, а уже потом попадает в руки учёным Института морских исследований страны. Неподалёку от места залегания кабеля, в Андее и Эвенесе, находятся норвежские военные базы. Норвежские военные много лет скрывали, что наблюдение за субмаринами, включая русские, — приоритет проекта, и всегда объясняли появление системы слежения сугубо экологическими целями.

Подводный захват

История с похищением кабеля началась с задержки информации, передаваемой в диспетчерскую центра обработки данных в деревушке Ховден. Старший сотрудник Института морских исследований Норвегии Гейр Педерсен и непосредственный куратор Love Ocean поначалу решили, что это временный сбой, причина которого — погодные условия или перебои с электричеством. Но уже 3 апреля погасли все экраны, выводящие данные наблюдения сенсорной сети, также замолчали все эхолоты системы. Тогда норвежские специалисты начали грешить на береговые коммутаторы, соединяющие наземные компьютеры с кабелем. Их давно просили поменять, однако денег на это у правительства не нашлось.

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Когда стало понятно, что проблема, возможно, кроется в самом кабеле, к решению подключилось исследовательское судно Havila Subsea. В разгар операции по поиску неисправности инженерам поступила помощь и от компании Equinor, напрямую заинтересованной в сохранности проекта. Повреждение пытались найти всё лето, но уже осенью пришлось отправлять к месту залегания кабеля глубоководный дрон, и 10 сентября наконец выяснилось, что виной всему сдвиг платформы и обрыв кабеля со вторым узлом передачи данных.

Осталась надежда, что кабель оторвался только в одном месте, но оказалось, что он оторван, а если быть точным, отрезан и от третьего узла. Во время оценки ущерба стали понятны и первые цифры — прибывшие на место специалисты центра глубоководных исследований в форме НАТО установили, что не хватает 4,3 километра кабеля. Кусок весом 10 тонн не удалось найти и в коридоре шириной 100 метров, в который его могло отнести. По данным Equinor, в обоих местах обрыва отсутствует не только сам кабель, но и кабельное крепление — специальные мачты, сорвать которые с места можно лишь при наличии тяжёлого оборудования.

Кто мог порвать и украсть?

Проблем у норвежских специалистов оказалось несколько. Во-первых, всегда считалось, что украсть кабель системы наблюдения, не попавшись на глаза военным патрулям и гражданским операторам, невозможно. Первая из рассматриваемых версий — случайный обрыв в ходе работ по разведке нефти. На этом, в частности, настаивал менеджер по безопасности проекта Ойстейн Брун.

Но после того, как к делу подключилась разведка НАТО, стало понятно, что проблема в прямом и переносном смысле — глубже, чем кажется на первый взгляд. Внезапно выяснилось, что данные, собираемые системой, передаются не куда-нибудь, а в Объединённую службу обороны и безопасности Норвегии. Структуру, по своей сути напоминающую российский Генштаб. Раскрывать характер некоторых данных норвежские военные отказались, а через неделю после активного расследования на место прибыли американские специалисты, которых до этого никто и никогда не видел.

После их прибытия кто-то из военных проболтался журналистам, что из-за обрыва кабеля пропал огромный массив данных, которые регулярно отправлялись в FFI — Норвежский институт оборонных исследований. Тогда же стало известно, что просто намотать кабель на якорь или винты невозможно — если какое-нибудь проплывающее судно случайно задевало его, на место сразу прибывал корабль пограничной охраны. По словам директора технической инфраструктуры Ойстейна Бруна, о таких инцидентах всегда сообщают властям, в этом же случае все — от военных до гражданских — хранят молчание.

Нырок "Лошарика"

Норвежские журналисты предположили, что раз на место происшествия прибыли американцы, значит, местная система слежения может быть частью американской системы SOSUS (SOund SUrveillance System, звуковая система наблюдения). Представители США и НАТО сразу стали грешить на русские подводные лодки, периодически курсирующие неподалёку. Среди них — БС-64 "Подмосковье" и АПЛ спецназначения "Белгород" — последняя летом 2021 года вышла на заводские ходовые испытания. Не даёт Вашингтону покоя и разведывательный корабль "Янтарь", оснащённый гидроакустической системой и глубоководными аппаратами, проплывавший там в августе. Однако объяснить, как это судно могло незамеченным подойти к берегам Норвегии и отправить подводный аппарат на кражу кабеля, норвежские специалисты не могут.

Но версия с кражей выглядит очень странно. Если обрыв случился в апреле, то почему "оборвавшие кабель" русские только в августе сообразили, что его можно забрать себе? Впрочем, отвергать версию "изымания интересующей инфраструктуры в целях изучения" не стоит. Ещё в 2017 году контр-адмирал США Эндрю Леннон заявлял, что российское ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований) ВМФ России неровно дышит к натовской подводной инфраструктуре.

Масла в огонь подливал ресурс Military.com, и раньше подозревавший "Янтарь" в расстановке секретных глубоководных буёв и шпионаже за субмаринами НАТО. Фактически инцидент с Love Ocean положили на готовую почву. Американский военный эксперт Томас Ньюдик отметил, что, скорее всего, кабель перерезали с помощью глубоководной подлодки АС-12, или "Лошарика".

Нечто подобное "Лошарик" проделывал в 2012 году. С борта подлодки-носителя БС-136 "Оренбург" уникальная субмарина погрузилась на глубину двух километров в районе Северного полюса. Добытые со дна материалы породы стали доказательством принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа, что давало право на разработку нефтеносных и газовых месторождений.

Атомная глубоководная станция АС-12 "Лошарик" © naukatehnika.com / zvezdochka-ru.livejournal

Возможности "Лошарика" позволяют отрезать на дне моря кабель практически любой толщины: помимо манипуляторов на подводной лодке есть специальные гидравлические ножницы, похожие на те, которыми спасатели разрезают кузов автомобиля, попавшего в ДТП. Экипаж корабля состоит сплошь из офицеров высшей категории — это специалисты с уникальным опытом, которые могут выполнить любую задачу. Но есть одна нестыковка. Ещё 1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик", находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива, случился пожар. Инцидент не обошёлся без жертв, да и самой лодке досталось — корабль экстренно встал на ремонт.

В ВМФ России и ГУГИ пока никак не комментируют инцидент с кабелем у побережья Норвегии, но если много лет спустя станет известно, что российские корабли смогли умыкнуть часть секретной системы слежения за подводными лодками, то это будет значить минимум две вещи. Во-первых, если к делу причастен ранее пострадавший "Лошарик", значит, восстановить боеготовность корабля удалось в рекордный срок. Во-вторых, носителями "Лошариков" могут быть сразу три подлодки: БС-64 "Подмосковье", К-329 "Белгород" и БС-136 "Оренбург". Это означает, что в распоряжении ГУГИ и ВМФ России может находиться минимум три глубоководные подлодки, которые при необходимости могут отрезать от наблюдения всю морскую компоненту сил НАТО в северных широтах.