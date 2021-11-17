"Звёздные войны" по-русски: Что известно о новом комплексе ПВО С-550 Этот комплекс стал первой в мире мобильной системой противокосмической обороны. У нового С-550 ещё нет названия, зато уже есть завистники. 16 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Наследник С-500

Работы над уникальным по своим возможностям боевым комплексом находятся в активной стадии. Принять его на вооружение могут в ближайшие несколько лет, и на боевом посту С-550 может оказать поддержку уже поступающему в войска "Прометею" С-500. Правда, в отличие от С-500, новая версия системы будет направлена исключительно на поражение космических целей. У России уже есть противоспутниковое оружие — испытания системы "Нудоль" были проведены 15 ноября 2021 года. В качестве мишени военные выбрали старый и давно вышедший из строя спутник "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.

После того как ракета комплекса "Нудоль" поразила цель, у многих специалистов появились вопросы: зачем параллельно создавать сразу несколько систем с потенциалом противокосмической обороны? В такой тактике нет ничего нового: начиная с комплексов С-400 "Триумф", созданных с нуля в качестве замены для С-300, закладывалась возможность применения "сверхдальних" ракет. Дальнобойная ракета 40Н даже смогла поставить рекорд — во время испытательной стрельбы в мае 2018 года она сбила мишень на удалении в 480 километров. Позднее системы для поражения объектов на орбите были применены на С-500, однако "Прометей" по-прежнему остаётся комбинированным мобильным комплексом для создания "точечной" ПВО в любом районе. С-550, в свою очередь, проектируется как оружие космической ПРО, развернуть которую можно прямо с колёс.

Характеристики С-550

Здесь важно ненадолго вернуться к испытательному пуску противоракет комплекса "Нудоль". Обычная высота орбиты спутников серии "Целина-Д", один из которых удалось сбить 15 ноября во время учений, составляет 540–560 километров. В связи с этим родилось много ошибочных версий, согласно которым новая версия С-550 — это мобильная пусковая для противоракет комплекса "Нудоль". На деле всё обстоит несколько иначе: вероятнее всего, новый комплекс С-550 — это дальнейшее развитие системы ПРО/ПВО С-500 "Прометей". Пока на С-500 возлагают сугубо атмосферные задачи: перехват истребителей, крылатых и гиперзвуковых ракет. Поле боя С-550 — ближнее космическое пространство.

Однако ракеты, которые может использовать С-550, — это главный секрет комплекса. Собеседник Лайфа, близкий к ОПК, сообщил, что в случае с новым комплексом следует "заняться обычной математикой и посчитать, в каких пропорциях растут возможности российских систем ПВО". Открытых данных о новой ракете нет, однако специалисты предполагают, что "зона гарантированного поражения целей у нового комплекса может превысить 600 километров по дальности и 200 километров по высоте". Последний параметр особенно важен с учётом того, что американская система ПРО THAAD, развёрнутая в Южной Корее, уже работает на 200 километров в высоту.

Россия догоняет или обгоняет?

Россия приняла на вооружение комплекс ПВО с возможностью применения противоспутниковых ракет раньше США. С-400 поставили на боевое дежурство в 2007 году, а THAAD, нацеленный на ракеты средней и малой дальности, показали в 2008-м. Он позиционировался как комплекс заатмосферного, то есть космического перехвата ракет, однако, по некоторым сведениям, его возможности заметно скромнее заявленных: 200 километров дальности почти никто не оспаривает, а вот 200 километров по высоте при реальном боевом применении могут превратиться в лучшем случае в 120.

Проблема в том, что THAAD использует только два типа ракет с разной боевой частью, а РЛС комплекса не всегда и недостаточно точно определяет координаты вероятной ракеты противника. У российских военных проблем с быстрым определением цели нет со времён первых С-300, а начиная с С-400 обнаружение и уничтожение ракет проводится меньшими силами. К тому же THAAD не действует в одиночку: его позиции прикрывают ЗРК Patriot. У С-400 и С-500 необходимости в прикрытии нет, разве что дополнительно их могут усилить комплексами "Тор" и "Панцирь".

В Пентагоне отмечают, что интегрированная система ПРО/ПВО в составе THAAD/Patriot — первый в мире высокомобильный комплекс. Но это утверждение неверно в обеих частях — он не первый и совершенно точно не высокомобильный, поскольку на развёртывание THAAD нужно не менее полутора часов. С-400 и С-500, в свою очередь, начинают работать через десять минут после остановки тяжёлых грузовиков.

Вероятнее всего, С-550 будет принят на вооружение одновременно с "Прометеем" в 2025 году. К тому моменту американская Aegis и THAAD морально устареют и в мире не останется второй высокомобильной системы, способной сбивать как крылатые ракеты, так и космические аппараты. Желание иметь такое оружие высказывают многие государства, однако продавать на экспорт противоспутниковое оружие Россия пока не собирается. Места боевого дежурства С-550 ещё не определены, однако есть основания считать, что любой новый объект, который развернут военные, будет защищён от любопытных глаз именно этим комплексом. Это значит, что в зоне риска окажется любой разведывательный спутник, дорогу к которому ракета С-550 будет преодолевать быстрее, чем остывает чашка кофе.

Авторы Сергей Андреев