Судный день по-китайски: зачем КНР строит базу ядерных ракет на границе с Россией Эксперты по безопасности отмечают быстрое возведение пусковых установок в трех пунктах базирования, каждый из которых расположен на севере страны — недалеко от границы с Россией. 3 ноября, 21:40 Ракета-носитель CZ-2F с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту перед запуском к строящейся орбитальной станции КНР "Тяньгун" с космодрома "Цзюцюань". Фото © ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

На кого направлено ядерное оружие?

Согласно отчету Федерации американских ученых (FAS) КНР активно наращивает ядерную мощь на границе с Россией. Еще в июле специалистами было обнаружено как минимум три огромных ракетных шахтных поля неподалёку от Юймэнь, Хами и Ордос. Ордос, до 2001 года — аймак Их-Джу, по сути — крупнейший город-призрак, располагающийся в провинции Внутренняя Монголия, которая своей восточной оконечностью упирается в Читинскую область, до ее самой восточной точки — всего 600 километров, до Читы — 1920 километров. При скорости современных крылатых и баллистических ракет — это буквально пара минут подлётного времени.

Ордос — важнейшая стратегическая точка КНР, входящая в “Золотой треугольник” энергетической индустрии и химической промышленности Китая. Также между Ордосом и Восточной Европой налажено железнодорожное сообщение. В 2015 году, по сообщению китайского еженедельника “Кэцзи Жибао”, в Ордосе было обнаружено четыре урановых месторождения, которые начали разрабатывать практически сразу.

Всего на указанных территориях (Юймэнь, Хами и Ордос) будет размещено около 300 новых ракетных шахт. Специалисты, однако, отмечают, что для приведения их в полную боевую готовность понадобятся годы. Но мировое сообщество всерьёз встревожено — Китай не просто строит пусковые шахты для баллистических ракет, а настоящий бетонный город, способный выдержать массированный удар.

Сам факт строительства такого объекта в 600 километрах от России специалистов по стратегической безопасности беспокоит мало — Китай руководствуется исключительно военными задачами и создает "оружие ответного удара", поэтому где разместить такие ракеты — особенной роли не играет.

Скопировали "Авангард"?

Ракетный комплекс «Авангард». Кадр из видео YouTube/

Минобороны России

Если Россия и США, сегодняшние лидеры по мощности ядерного вооружения, активно сокращают свой ядерный арсенал в целях самосохранения, то КНР показывает обратную динамику — китайцы впереди планеты всей по темпам наращивания ядерного потенциала. Уже сейчас у “Поднебесной” в наличии 320 боеголовок — не десятки тысяч, но существенно усложнить жизнь всему живому ядерные силы КНР могут. В начале октября 2021 года мир с подачи The Financial Times заговорил о появлении третьей ядерной сверхдержавы в лице КНР, поскольку там состоялось испытание баллистической ракеты с гиперзвуковым блоком DF-ZF, которая функционально является копией российского “Авангарда”. Пока нет точных данных, будет ли китайское супероружие размещено на границе с Россией, но исключать такую возможность не стоит.

Проблема состоит в том, что китайские ядерные силы взяли курс на вооружение стратегическими боеприпасами. Они, в отличие от России или США, практически полностью отказались от тактического ядерного оружия, сосредоточившись, главным образом, на оружии высокой мощности. Не исключено, что место в шахтах рядом с российской границей займет ракета DF-41 — основная твердотопливная баллистическая ракета КНР, которая, если верить ряду сообщений, была основательно модернизирована под гиперзвуковое оружие.

Частично китайский подход напоминает российскую схему построения системы предупреждения о ракетном нападении — на территории страны появляются высокочувствительные радары и позиционные районы с зонами запрета доступа A2/AD, которые в случае нападения на страну должны стать буфером перед основной территорией страны. Часть таких зон вынесена в море, другая часть будет закрыта от вероятного противника территориально — в глубине страны, у самой границы с Россией.

Россия прикроет Китай в случае войны?

Владивосток. Фото © ТАСС/Юрий Смитюк

Еще в 2017 году китайские ракетные войска разметили в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией твердотопливные межконтинентальные ракеты “Дунфен-41”, аналог российского РС-24 "Ярс". Ракеты заступили на боевое дежурство в районах, находящихся примерно в 700 километрах от Владивостока. Тогда мнения у российских экспертов по поводу того, представляет ли в данном случае Пекин угрозу для Москвы, разделились.

Было высказано предположение, что это может спровоцировать ответные действия с нашей стороны в виде группировки систем ПВО на восточных рубежах. В китайских источниках тогда пошутили, что это “подарок Трампу”, ведь развертывание состоялось всего лишь четыре дня спустя после его инаугурации. Американские аналитики назвали в качестве главной цели китайских военных сдерживание США. Ведь чем севернее расположены такие ракеты, тем гипотетически проще им добраться в случае чего до территории США. Такая схема полета китайских ракет имеет сразу несколько достоинств, главное из которых — возможность "держать на мушке" всех союзников США в регионе — Южную Корею и Японию, у которых собственного ядерного оружия нет. Во всяком случае, пока.

Но у европейских специалистов по стратегической безопасности строительство 300 пусковых шахт в 600 километрах от российских границ, по мнению аналитиков SIPRI, вызывает беспокойство. Они отмечают, что активное наращивание ядерного потенциала представляет собой “беспрецедентное наращивание ядерной мощи”, которое затронет все ядерные державы. В вопросе стратегической стабильности китайцы привыкли полагаться на себя, особенно с учётом того, что США, которые для КНР являются главным потенциальным противником в Третьей Мировой, не отказались от права наносить превентивные ядерные удары по своим врагам.

Почему Китай называют Поднебесной

Фото © ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Научиться защищать ядерное оружие от противника самостоятельно Китай не смог — в 2019 году Россия частично помогла КНР технологиями и решениями в области системы предупреждения о ракетном нападении. По слухам, через пару лет после строительства первых укрепленных районов для баллистических ракет рядом могут появиться и ракеты-перехватчики Tiankong (кит. "небо"), характеристики которых очень сильно напоминают американские противоракеты SM-3. Защищать районы от запусков крылатых ракет, вероятно, будут российские комплексы С-400 и С-500, если решение об экспорте последних будет принято в обозримом будущем.

Строительство системы предупреждения о ракетном нападении в Китае проходит практически буква в букву с текстом российской военной доктрины, в рамках которой предусмотрены только ответные меры, в том числе и право применять оружие массового поражения. А это значит, что российские военные и их китайские коллеги, как минимум, имеют канал коммуникации для экстренных ситуаций и, не полагаясь на случай, держат порох сухим. До создания собственной "Мёртвой руки" китайские военные еще не дошли технологически, но лучшую в мире систему обороны у России позаимствовали не случайно — РЛС, расставленные по территории страны, могут засекать старт баллистической ракеты еще до того, как она оторвалась от земли. Это, в свою очередь, позволит КНР заранее узнать, если кто-то из потенциальных противников соберется развязать последнюю войну в истории человечества.