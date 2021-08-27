"Выжигатель мозгов": Зачем Россия создаёт оружие из "Сталкера" Этот тип оборонительного оружия был испытан сравнительно недавно, но с его помощью Россия возьмёт под контроль воздушное пространство вплоть до границ США. 26 августа, 21:40 Фото © shutterstock

Что такое РЛС "Контейнер"

В конце августа гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко заявил, что Россия планирует развернуть вдоль границ страны сеть специальных РЛС, с помощью которых военные будут контролировать любые воздушные цели, в том числе и малозаметные самолёты. Параллели с популярной компьютерной игрой в случае с российской загоризонтной РЛС "Контейнер" не случайны. Как и у придуманного "выжигателя мозгов", единственной задачей нового оружия станет защита территории страны от любого нападения — воздушного и космического.

РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер". Фото © Министерство обороны РФ

Коротковолновые импульсные РЛС работают примерно так же, как грозное оружие из игры "Сталкер": устройство, потребляющее несколько мегаватт электроэнергии, "обстреливает" воздушное пространство потенциального противника серией импульсов. По тому, как они отражаются или не отражаются от того или иного участка, операторы на боевом посту понимают, есть ли в этой зоне авиация и летит ли там ракета. Первая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство ещё в 2019 году. Тогда же разработчики раскрыли примерную дальность действия комплекса. Российские специалисты заявили, что смогут следить "за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы".

По словам одного из создателей РЛС "Днестр-М" Андрея Козлова, если бы сохранились РЛС в Латвии, Азербайджане и в Крыму, обновлённый "электронный щит" можно было бы построить на их месте, но сейчас технологии позволяют обойтись и без многомиллиардных строек.

Главная прелесть "Контейнера" в том, что не нужно строить сложный комплекс обеспечения, теплообменники для охлаждения и многое другое. В своё время мы с этой проблемой намучились, а теперь всё решается набором сверхмощных передатчиков, которые спокойно контактируют с внешней средой и никак не страдают от этого. Данные с РЛС передаются по сверхмощному каналу связи, который нельзя взломать или перехватить, поэтому скорость реагирования совершенно бешеная, секунды, даже меньше Андрей Козлов Инженер-математик, один из создателей РЛС "Днестр-М"

Что такое стелс и почему его видно на радарах

Мобильный трехкоординатный многодиапазонный радиолокационный комплекс (РЛК) "Небо-М" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Фото © ТАСС / Карпов Ладислав

Малозаметные самолёты, наречённые стелсами, не могут быть невидимками по определению. Стелс в небе — это не мотоцикл и не велосипед. Это огромный истребитель, который летит с приличной скоростью и может быть обнаружен средствами контроля. Другое дело, что у технически отсталого противника может не оказаться на вооружении современных РЛС. Большинство таких станций, например П-12 "Енисей" и его экспортные версии, работают только в метровом диапазоне волн, а современные российские РЛС, например комплекс "Небо-М" (в который входит сразу несколько РЛС), представляют совершенно другое поколение радиолокаторов. Они работают в мультимодальном режиме — метровом, сантиметровом и дециметровом одновременно. С помощью специальной программы отражённый от цели сигнал обрабатывается и на экране оператора появляется отметка о цели с её приблизительными характеристиками.

"Контейнер" устроен несколько иначе, но общий принцип работы схож с загоризонтными РЛС. Офицеры на пульте управления "Контейнером" анализируют данные системы о воздушной обстановке и в режиме реального времени сверяют данные с известными характеристиками зарубежных истребителей и ракет. Если происходит совпадение, то система выдаёт специальный сигнал и мгновенно сохраняет данные в базе. Главное отличие "Контейнера" от войсковых РЛС и станций предупреждения о ракетном нападении состоит в том, что излучения устройства хватает, чтобы контролировать полёты авиации на значительном расстоянии. Известно, что построенная в Мордовии первая РЛС "Контейнер" в состоянии не только отмечать полёты авиации от Чёрного до Средиземного морей, но и фиксировать сам факт взлёта авиации США и НАТО с авиабаз Сигонелла в Италии и Лариса в Греции. К тому моменту, как эти самолёты появляются в районе Чёрного моря и берегов Крыма, российская авиация уже наготове и гостей, как говорят в таких случаях, встречает с порога.

Первый эшелон обороны и "Мёртвая рука"

Радиолокационная станция класса "Воронеж-М". Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Сеть станций слежения за воздушным пространством вокруг границ России создаётся не случайно. После распада СССР территория страны контролировалась войсками не полностью: некоторые направления, например северное и северо-западное, после сноса нескольких военных объектов просто нельзя было контролировать с достаточной степенью надёжности. После того как загоризонтные РЛС типа "Воронеж" постепенно прикрыли все дыры в обороне страны, настала пора заниматься целями поменьше. Концепция военного щита России в этом смысле делится на два этапа. Первый — предупредить ракетно-ядерное нападение. Второй — выдать точные данные силам ПВО и дать время на экстренную связь и подготовку срочного ответного удара системой "Периметр".

На "Контейнер" в этом смысле возлагается особенная надежда. Станции этого типа в ближайшие годы должны отслеживать самый трудный для "сопровождения" элемент ядерной триады США и сил НАТО — авиацию с ядерным оружием на борту. Появление гиперзвукового оружия в США (несмотря на то, что сейчас с его разработкой у них большие трудности) практически сравняет баланс сил, и от способности российских военных быстро находить такое оружие в воздухе напрямую зависит безопасность нашей страны. Если развёртывание "Контейнеров" вдоль российских границ пойдёт по плану, то о внезапном применении гиперзвукового оружия потенциальным противником не будет идти и речи.

Авторы Сергей Андреев