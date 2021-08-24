"Армата" против "Абрамса" и "Леопарда": Зачем Россия продаёт самый секретный танк за рубеж Машина уже получила экспортный паспорт, но, для того чтобы заработать на уникальной технике, нужно выполнить ряд условий. 23 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин © Getty Images / Carl Court

Характеристики танка "Армата"

В первый день работы форума "Армия-2021" случилась небольшая сенсация — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал о планах экспорта бронетехники на платформе "Армата" и заявил, что танки и техника на этой платформе должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей. В теории с этим заявлением нет никаких проблем — танк прямиком из будущего, испытания машины идут успешно, военные довольны характеристиками по стрельбе, скорости, надёжности. Единственная проблема — серийное производство "Арматы", от которого напрямую зависит очень многое.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков во время торжественного приветствия участников форума "Армия-2021" заявил, что опытная промышленная партия танков уже поставлена в войска, не уточнив количества техники. Собеседники Лайфа, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу, поясняют, что у новейшего российского танка огромные перспективы по захвату мирового рынка — таких машин нет ни в одной армии мира, но тем не менее при их продаже за рубеж нужно выполнить ряд условий, без соблюдения которых крупных заказов может не случиться.

"Армата" в Сирии — лучшая реклама?

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Первая и главная особенность танка Т-14 "Армата" — это его присутствие в медийном поле и отсутствие на поле боя в реальном времени. Прямая противоположность этой машины — танк Т-90. Он хорошо показал себя в Сирии и заслужил высокие оценки специалистов и военных. "Армата" в Сирии не была, и, скорее всего, не появится там вообще — новейшая машина пока произведена ограниченной партией исключительно для танковых подразделений Западного и Центрального военных округов. Если бы Т-14 отправили в Сирию и успешно применили, то очередь за машиной стояла бы уже сейчас — после применения Т-90 портфель заказов и количество запросов на этот танк выросло кратно.

Экспортные запросы на танк "Армата" есть, союзники России и покупатели нашей техники интересуются этой машиной, но есть и проблемы. Первая и главная проблема — секретность. Т-14 пока не вывозят за пределы России для демонстрационных показов. Вторая проблема — отсутствие серийного производства. Военный эксперт Алексей Тарасов объясняет, что для приобретения этого танка потенциальному покупателю придётся перестраивать значительную часть своих сухопутных войск.

Это принципиально новый танк, который по своим возможностям превосходит многие машины. Но в этом же кроется и проблема — покупая такую технику, нужно радикально перестраивать значительную часть своей армии. От системы обеспечения до обучения танкистов. Достоинств у Т-14 огромное количество, но они, например, в случае с ведением сетецентрических войн раскрываются только в комбинации с аналогичной техникой Алексей Тарасов Военный эксперт

Другими словами — если купить комплект Т-14 и поставить их в один строй с танками Т-72, то это будет просто несколько новых танков на поле боя. Да, хороших, да, современных, но действующих в отрыве от остальных сил. Для того чтобы всё работало как нужно, потенциальные клиенты должны тратить большие деньги и закупать танки по "индийской схеме" — с поставкой нескольких сотен боевых машин в рамках одного контракта.

Расходы на такое удовольствие могут быть внушительными: чтобы примерно представлять себе объём финансирования, можно вспомнить историю с покупкой 200 новейших немецких БМП KF41 Lynx Словакией. Чтобы быстро и качественно обновиться, правительству этой страны придётся выложить 1,5 млрд евро.

Кто может купить танки "Армата" за рубежом?

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В первую тройку потенциальных покупателей танка входят Алжир, Индия. Первый — один из самых массовых покупателей российских Т-90, на вооружении этой страны находится более 600 российских танков. В Индии нашу отечественную технику тоже любят: в её армии — более тысячи российских танков, и их число постоянно растёт. Третий вероятный покупатель российских Т-14 — Китай. Построить перспективную машину с прицелом на следующие два-три десятка лет у китайцев пока не выходит, поэтому НОАК может поступить так же, как с истребителями, — закупить у России технику, которая абсолютно надёжна и работает при любых условиях.

Стоимость танка "Армата" и машин-конкурентов

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Формально у российских Т-14 на мировом рынке вооружений нет конкурентов. Американские М1 "Абрамс" недотягивают по оснащению, да и продаются не всем и не сразу. Французские танки "Леклерк" в нынешней конфигурации не могут соперничать с "Арматой" по целому ряду параметров, включая стоимость. Единственный танк, способный отбить у ФСВТС и Уралвагонзавода клиентов, — немецкий "Леопард". В ближайшие год-два машина будет оснащена новой 140-миллиметровой пушкой, которая, по слухам, может справиться даже с самой прочной танковой бронёй. Но и продаются немецкие "Леопарды" по заоблачной для потенциального покупателя цене — стоимость Leopard 2 A7+ для "внешнего" клиента на мировых рынках приближается к отметке 11 миллионов евро. При этом автономность и надёжность этих машин остаётся на уровне версий 2А4/2А5, а все обновления конструкции сосредоточены главным образом на повышении ситуационной осведомлённости экипажа на поле боя.

M1A1 Abrams. Фото © Getty Images / Scott Barbour

Единственным конкурентом Т-14 на поле боя может считаться израильский танк "Меркава", но израильская машина не поставляется на экспорт и используется исключительно Армией обороны Израиля внутри страны, поэтому на поле боя Т-14 и "Меркава" не встретятся с вероятностью 99%. При целом ряде достоинств танк "Армата" значительно современнее, надёжнее и дешевле зарубежных аналогов. Но, для того чтобы продать эту машину за рубеж и заработать на экспорте миллиарды долларов, нужно подумать, какие условия предложить странам, которые возьмут на себя роль early adopter — первых импортёров технологии, не запущенной в серийное производство. Если эта проблема не будет решена, то при всех достоинствах "Армата" может забуксовать и с продвижением этой техники на мировые рынки возникнут большие проблемы.

Авторы Сергей Андреев