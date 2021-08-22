Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды Почему Илона Маска считают гением и мошенником? Он регулярно пишет в "Твиттер" об успехах компании SpaceX, но в действительности своё состояние Маск мог сколотить на краже отечественных технологий. 21 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / John Raoux / dpa / Patrick Pleul

Почему Илон Маск — гений?

SpaceX часто приводят в качестве корпорации, в которой всё работает как часы. В феврале 2021 года в SpaceX работало 9500 сотрудников — это в 10 раз меньше, чем в Lockheed Martin, и почти вдвое меньше, чем в NASA. Два основных продукта компании, с помощью которых Илон Маск заработал своё состояние и регулярно делает мировые новости, — это ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. В ближайшее время состоится испытательный пуск ракеты Super Heavy. С помощью самой тяжёлой ракеты-носителя в истории Илон Маск сможет окончательно завершить проект по созданию спутниковой орбитальной группировки Starlink и приблизит NASA к полёту на Луну. Бытует мнение, что все технологии SpaceX, как и Tesla, были разработаны Илоном Маском и группой инженеров с нуля. Но на самом деле это не так — из своего у Илона Маска пока любовь к криптовалюте Dogecoin и умение влиять на курсы других валют через Twitter.

Ракета как бомба

На официальном YouTube-канале SpaceX есть ролик, который называется "Как не построить орбитальный ускоритель". На протяжении нескольких минут в кадре взрываются ракеты, которые показывают непростой путь Илона Маска и компании SpaceX, акции которой взлетели до небес вместе с первыми успешными пусками. Ракету Falcon 9 позиционируют как собственное изобретение, однако ещё в 2001 году на МАКСе российские ракетостроители показали многоразовый ракетный ускоритель "Байкал".

Ускоритель, разработанный создателями "Бурана" — НПО "Молния" — по заказу ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, так и остался на стадии прототипа. Работы над ним были продолжены лишь в 2019 году — новый ракетный ускоритель создаётся в рамках проекта "Крыло-СВ". Этот прототип представили за год до того, как появилась компания SpaceX, но спустя несколько лет и пару визитов в Россию компания Илона Маска начала работать исключительно над многоразовыми технологиями.

Специальный руль для ракеты

Одним из решений, за которое Илона Маска вознесли до небес и возвели в ранг гениального инженера, стало применение решётчатых рулей в конструкции возвращаемых ступеней. Считается, что для Falcon 9 Илон Маск и его инженерная группа создали решётчатые рули с нуля. На самом деле это заявление далеко от истины — решётчатые рули были созданы ещё в 50-х годах прошлого века. Управляющие поверхности, похожие на пчелиные соты, были разработаны специалистами из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Причём в свободное от работы время.

Решётчатые стабилизаторы (их еще называют крыльями) применялись ещё при Сергее Королёве и используются на российских ракетах до сих пор. Если посмотреть фотографии российской ракеты "Союз-ФГ", то можно увидеть, что там они есть. Поэтому считать решётчатые рули изобретением Илона Маска по меньшей мере странно.

Посадка в кукурузном поле

В октябре прошлого года мы записали интервью с "русским Илоном Маском". Генеральный конструктор российской компании "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) и создатель корабля "Арго" Николай Брюханов помимо подробностей о новом корабле поделился мнением, что Илон Маск мог подсмотреть вертикальную схему посадки ускорителей у российской корпорации "Энергия".

В конце нулевых специалисты РКК "Энергия" опубликовали схему вертикальной посадки ускорителя, а всего через полгода у Илона Маска появился реактивный вариант посадки первой ступени — та самая "дуга", по которой Falcon 9 возвращается на Землю со включёнными двигателями. А чуть позднее стало известно о многоразовой ракете "Корона", которую разрабатывали с 1992 года. Её испытания так и не состоялись из-за отсутствия финансирования, но концепцию этих ракет Маск изучил и применил на практике.

Морской бой

Первый морской космодром для многоразовых ракет Falcon 9 и Super Heavy (самой тяжёлой версии ракет SpaceX) Илон Маск может запустить уже в 2022 году. Однако сама идея не является новой — на заре космической гонки морскими пусковыми площадками ещё в прошлом веке пытались пользоваться европейские компании. Но тогда выгоду при запусках с моря не увидели, и от такой экзотики отказались. Свой "Морской старт" был и в России. Поначалу это был совместный проект с США и Украиной, однако в середине 2010-х годов сотрудничество сошло на нет и плавучий космодром выкупили обратно. Сейчас он не используется — для него нет ни заказов, ни многоразовой ракеты.

Пока Илона Маска продолжают считать жуликом, SpaceX строит свой первый космодром на базе бывшей нефтедобывающей платформы. Илон Маск купил сразу несколько таких сооружений, и в будущем он сможет отказаться от использования космодромов на суше.

Ракетный двигатель Raptor

Создать идеальную ракету без идеального двигателя невозможно. После того как SpaceX показала первые изображения ракеты Super Heavy, в адрес Илона Маска посыпались обвинения, что он мог скопировать российские двигатели РД-180, которые поставлялись в США много лет. Тогда Илон Маск заявил, что по показателю уровня давления в камере внутреннего сгорания двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180, достигнув показателя 268,9 бара.

Главный конструктор НПО "Энергомаш" Пётр Левочкин ответил на это, что Маск не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема — "кислород-керосин", при которой двигатель работает с совершенно иными параметрами. Споры вокруг того, украл Илон Маск идею конструкции российского двигателя РД-180 или нет, после этого прекратились.

Авторы Сергей Андреев