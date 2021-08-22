Super Heavy vs "Ангара": Сравнить нельзя скопировать Даже из космоса видно, как к первому полёту готовят самую мощную ракету на Земле. Как на это смотрят космические державы? 21 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Эта фотография, пожалуй, самая эффектная реклама не только для SpaceX, но и вообще для всей современной космонавтики. Даже на людей, совершенно далёких от этой темы, производит впечатление сам факт, что стоящую на Земле ракету можно увидеть из космоса. Спутник WorldView-3 запечатлел её с высоты 620 километров. Это в полтора раза дальше орбиты МКС.

Фото © Satellite image, © 2021 Maxar Technologies

На снимок попали сразу два Super Heavy. Слева виднеется третий прототип этого сверхтяжа — Booster 3. Он никуда не полетит — его построили для испытания топливной системы. А вот для первого запуска на орбиту собираются использовать тот, который с правой стороны, — Booster 4. Его начали собирать в июле 2021 года, и уже в ближайшие месяцы намечается старт. 3 августа на ракету установили все 29 двигателей Raptor и четыре решетчатых руля — те самые "вафельницы", которые расправляются перед посадкой носителя, они нужны для стабилизации. 6-го числа на ракету "примерили" космический корабль SN20, но тут же сняли — сначала будут испытывать отдельно. Всё вместе и есть знаменитый Starship, на котором Илон Маск не мечтает, а намерен отправить сотню астронавтов на Марс. Однако Игорь Маринин, эксперт в сфере космонавтики, член Академии космонавтики имени Циолковского, выразил на этот счёт сомнения.

— Оптимизма у меня эта система не вызывает. Дело в том, что Super Heavy ещё ни разу не летал, а прототипы корабля Starship, то есть второй ступени, пытались запустить — и ни одного успешного полёта даже по суборбитальной траектории он не совершил. Когда Маску удастся довести эту систему до конца, очень трудно предположить, и, когда они объявляют, что в следующем году будет уже пилотируемый пуск этой системы, я в это никак не могу поверить, — сказал он.

Итак, из космоса сфотографировали сверкающий стальной цилиндр высотой 70 метров и 9 метров в диаметре. Внутри у него, как уже упоминалось, почти три десятка новейших метановых двигателей. По словам разработчиков, это топливо не только экологично — оно ещё и бережёт сам двигатель, от него меньше нагара, значит, движок прослужит дольше. А ещё в SpaceX очень гордятся рекордным давлением в камере сгорания "Раптора" — 325 атмосфер, то есть больше, чем у предыдущего "номер 1" — российского РД-701, у него 296 атмосфер. Дело в том, что давление в камере двигателя — один из показателей его эффективности.

Двигатель Raptor. Фото © Wikipedia

И эти 29 двигателей способны поднимать на низкую околоземную орбиту полезный груз совершенно беспрецедентной массы — 150 тонн. А если запустить ракету только один раз (как хотят сделать в рамках полёта на Луну), то и все 200–250. То есть в этот вес должны уместиться и сотня астронавтов, и всё для них необходимое на шесть – восемь месяцев полёта, и всё, что понадобится на Марсе.

— Такую же примерно грузоподъёмность имела американская ракета "Сатурн-5", с которой американцы летали на Луну. Более слабые — это наша H-1, 95 тонн на низкую орбиту, которая так и не полетела ни разу, и наша "Энергия", которая выводила тоже 95 тонн и летала два раза, — напомнил Игорь Маринин.

Кстати, в 2018 году глава SpaceX высказывал предположение, что созданная под руководством Сергея Королёва советская лунная ракета Н-1, у которой было 30 двигателей, не полетела из-за проблем с авионикой, то есть с системой управления. Однако, по мнению Игоря Маринина, основная проблема была в невозможности испытать двигатели до полёта.

— Было четыре попытки, и все четыре раза она взрывалась на этапе первой ступени. У первой ступени было 30 двигателей, и целиком эти двигатели не могли никак испытать, потому что двигатели были одноразовые — их прожечь заранее, потом поставить и ещё раз прожечь было просто невозможно, — объяснил эксперт.

Но это уже история, а на данный момент на планете Земля в наличии нет другой такой ракеты, которую можно было бы по всем параметрам сопоставить с Super Heavy.

В России на сегодняшний день самая грузоподъёмная ракета — это 55-метровая "Ангара-А5В". Впрочем, скорее, конечно, не на сегодняшний день, а на послезавтрашний — первый пуск планируется в 2027 году. Три двигателя РД-191 (керосин-кислород) и два водород-кислородных РД-0150. Именно благодаря водородной ступени ракета может поднять 37,5 тонны. И это считается повышенной грузоподъёмностью. Впрочем, Игорь Маринин уверен, что для текущих нужд России больше не надо. По его словам, для строительства и обслуживания, скажем, орбитальной станции достаточно и "Ангары-А5", которая есть сейчас: 20-тонные модули она поднимает.

— "Ангара-А5В" — это вариант с водородной ступенью и водородным разгонным блоком. У нас для этого ещё нет ни двигателей, ни ступеней, ни разгонных блоков. То есть это перспектива развития ракеты "Ангара-А5". Скорее всего, это идёт как альтернатива супермощной ракеты-носителя для лунной программы или создания орбитальной станции с крупными модулями, — предположил популяризатор космонавтики.

Эксперт напомнил, что в России есть проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей". По его словам, она сможет выводить на низкую орбиту около 70 тонн. Но это будет иметь смысл только в рамках лунной программы, подчеркнул эксперт.

— Дело в том, что, чтобы вывести 70 тонн на орбиту, нужно сделать 70 тонн полезной нагрузки, а полезная нагрузка в 70 тонн будет стоить в десятки раз дороже, чем сама ракета. То есть это годы работы, а главное — зачем? Вот если бы мы приняли лунную программу, которая у нас до сих пор ещё не принята и государством не финансируется, то тогда бы, наверное, под неё нужно было бы делать эту ракету, потому что двумя пусками такой ракеты можно было бы обеспечить высадку космонавтов на Луну, — сказал Игорь Маринин.

Пока в России не видят практического смысла в пилотируемой лунной миссии, говорит эксперт.

— Высадка на Луну космонавтов у нас пока не может быть никак обоснована. То есть нам в принципе нечего там делать. Никаких особых полезных ископаемых, которые бы было выгодно добывать на Луне, а не на Земле, не обнаружено. Станцию строить — да, это один из аргументов. Но можно без неё обойтись? Наверное, можно, — рассуждает Игорь Маринин.

В то же время надо сказать, что у SpaceX есть идеи по использованию Starship помимо полётов в далёкий космос. К примеру, планируют запускать на этом корабле спутники Starlink. Впрочем, на этом и заканчивается список перспектив использования Starship целиком, то есть вместе с Super Heavy. По сути, её главный смысл — в межпланетных миссиях.

Есть также, например, вариант Starship для военных: ракету хотят использовать для переброски техники. Наконец, есть проект пассажирской транспортной системы для межконтинентальных перелётов. По расчётам SpaceX, на Starship можно будет долететь откуда угодно куда угодно за полчаса максимум. Но всё это уже на второй ступени, то есть на самом корабле, 70-метровый сверхтяж для этого не нужен. Поэтому, по мнению эксперта, с Super Heavy одновременно возникают две проблемы: нужно и сделать её востребованной, и доказать её надёжность.

— Раз эта ракета очень грузоподъёмная, значит, полезная нагрузка, которая будет для неё делаться, очень дорогая. Как правило, она в десятки, а может быть, в сотни раз дороже самой ракеты. И она будет делаться много-много лет. А если она будет поставлена на ненадёжную ракету, которая не совершила хотя бы два десятка успешных пусков, и взорвётся — представляете, какой будет урон? — объясняет Игорь Маринин.

Вывод: Super Heavy — это очень круто, но она построена только благодаря мечте Илона Маска о "межпланетном человечестве" и извечному американскому желанию видеть звёздно-полосатый флаг на новой земле. Меж тем в российском космосе пока не ощущается ни большой мечты, ни вселенского тщеславия.

Авторы Адель Романенкова