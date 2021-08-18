Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Как основатель SpaceX учился у русских и обошёл всех

Оглавление
Великий самоучка
Что умели русские
Ракетные двигатели SpaceX
"Делать не так, как русские"
Но почему он, а не мы?

Человек, который вывел космонавтику на новый уровень, никогда не скрывал своего интереса к советским и российским разработкам.

Опубликовано 17 августа 2021, 21:40
15301
Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

Великий самоучка

Мы зависаем в этой отдельной беседке в Hard Rock Cafe, а Илон там читает какой-то таинственный советский учебник, который весь покрыт плесенью и выглядит так, как будто его купили на eBay. Он изучал его и открыто рассуждал о космических полётах и о том, как изменить мир, вспоминал давний знакомый Илона Маска Кевин Харц, один из первых, кто вложил деньги в PayPal.

Ужасно любопытно, что это была за книжка. Но на этот вопрос, видимо, сможет ответить только сам Маск.

Я учился по Феодосьеву, — говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — "Жидкостные ракетные двигатели". Но их было много, для каждого института были свои учебники.

Если, к примеру, полистать "Введение в ракетную технику" (Феодосьев В.И., Синярев Г.Б.), становится очевидным, что деньги — это ещё не всё. Здесь можно прочитать, как устроен двигатель "Фау-2", какое бывает ракетное топливо, как и с какой эффективностью оно вырабатывает энергию. Чтобы по-настоящему понимать, как всё это работает, нужна внушительная база знаний по физике, химии.

Фото © epizodsspace.airbase.ru

Фото © epizodsspace.airbase.ru

В таком учебнике обязательно есть подробное описание схемы жидкостных двигателей двух типов — открытого и закрытого. Вкратце в тех и в других происходит следующее: некая небольшая часть горючего направляется на то, чтобы приводить в движение турбонасосы, которые закачивают основной объём топлива в камеру сгорания. Но в двигателе открытого типа эта небольшая часть после использования просто сбрасывается наружу, в окружающую среду. А в закрытом она идёт в камеру сгорания вместе со всем остальным.

ЖРД открытого цикла. Фото © Wikipedia

ЖРД открытого цикла. Фото © Wikipedia

В основном считается, что закрытая схема лучше, потому что мы не теряем топливо. А с другой стороны, чтобы ту малую порцию подать в камеру, насосу приходится тратить дополнительные усилия. Без них он бы работал бодрее и создавал большее давление в камере сгорания, а чем сильнее там давление — тем эффективнее сам двигатель.

Что умели русские

Если человек рассуждает о космических полётах с горящими глазами и при этом со знанием дела, то он обязан знать о полёте, который открыл космическую эру, а конкретно — о ракете "Спутник" — именно на ней запустили в 1957 году первый искусственный спутник Земли. Эту ракету построили на базе баллистической Р-7 — знаменитой "семёрки" — и оснастили тем же самым двигателем — РД-107. Так вот, это двигатель открытого типа, разработка ОКБ-456, впоследствии НПО "Энергомаш" имени Валентина Петровича Глушко. Работает на керосине и жидком кислороде.

Двигатель РД-107. Фото © Wikipedia

Двигатель РД-107. Фото © Wikipedia

Да, кстати, на всякий случай для тех, у кого с физикой не очень, и поэтому давно назрел вопрос, а зачем же в ракетном топливе окислитель. Затем, что горение с точки зрения физики — это окисление с выделением тепла. На Земле оно происходит потому, что в воздухе есть кислород. А в космосе кислорода нет. Значит, без окислителя ничего гореть не будет. В самых первых ракетных двигателях его с топливом заранее смешивали, но потом стали подавать отдельно — так безопаснее.

Так вот, он же — РД-107 — стоял на первой ступени ракеты "Восток-1" (полёт Юрия Гагарина). Он же был в ракете "Восход" (полёт Алексея Леонова и Павла Беляева, первый в истории выход в открытый космос). И он до сих пор летает: РД-107 установлены на боковых блоках "Союзов-ФГ" и "Союзов-2".

Схему закрытого типа в Советском Союзе реализовали в 1969 году, и это был двигатель РД-270 того же конструкторского бюро Глушко. До недавних пор, то есть больше сорока лет, он держал статус мощнейшего за всю историю СССР и России. Его делали для советской лунной ракеты УР-700 и бросили доделывать, когда лунную программу в СССР свернули.

Двигатель РД-270. Фото © lpre.de

Двигатель РД-270. Фото © lpre.de

И в нём схема примерно такая: есть две турбины, у каждой — своя камера предварительного сгорания. В одну подаётся почти всё топливо (на этот раз гептил) и немного окислителя (тетраоксид азота), в другую — наоборот, много окислителя с добавкой горючего. И всё это полностью превращается в газ. Он крутит турбины и идёт в главную камеру сгорания — для дожигания.

Вот теперь мы уже начинаем хоть как-то приближаться к пониманию языка, на котором разговаривает основатель SpaceX. Недавно он водил известного блогера Тима Додда по своей Starbase и в очередной раз выразил уважение "русскому" ракетостроению. В слово russian, очевидно, вкладывается и значение "советское", и "российское". Как лучше перевести, сложно сказать.

Есть несколько потрясающих российских ракетных двигателей. Они давно реализуют схему закрытого типа, они сделали, не знаю, сотни различных двигателей буквально. Наш вклад в большем давлении, чем раньше, и в том, что это полнопоточная схема поэтапного горения. Но это достаточно небольшая прибавка к тому, что русские уже сделали, сказал Маск.

То есть со схемой закрытого типа разобрались, с преимуществами большого давления в камере сгорания тоже, а полнопоточная схема поэтапного горения — это как раз то, что у РД-270: полная газификация топлива в камерах предварительного сгорания, а потом его дожигание в основной камере.

Ракетные двигатели SpaceX

Их два. Конечно, имеем в виду две разновидности, а не две штуки или две модели. Итак, первый — Merlin, созданный для "Фальконов". Он открытого типа. Керосин-кислород. Видите поток чёрной сажи справа рядом с соплом? Это выбрасывается часть горючего, использованная для вращения турбины и перекачки остального топлива и окислителя. Такую схему, как мы уже упоминали, считают убыточной, и всё же это именно тот двигатель, на котором впервые в истории удалось вернуть на Землю первую ступень запущенной ракеты для её повторного использования.

Двигатель Merlin компании SpaceX. Фото © Википедия

Двигатель Merlin компании SpaceX. Фото © Википедия

Среди его особенностей можно назвать, например, то, что у него топливо и окислитель не по разным "трубам" идут в камеру сгорания, а по одной, но, так скажем, многослойной, по внутреннему тоннелю бежит керосин, по внешним полостям — кислород. Она называется pintle injector — игольчатый инжектор. Красное — это где идёт горючее, синее — окислитель.

Схема устройства для подачи топлива в двигателе Merlin. Штифтовая форсунка. Фото © Википедия

Схема устройства для подачи топлива в двигателе Merlin. Штифтовая форсунка. Фото © Википедия

И, наконец, второй новейший двигатель SpaceX — Raptor, создателям которого удалось кое в чём превзойти все двигатели в мире. У "Раптора" рекордное давление в камере сгорания — 330 бар, это 325 атмосфер. У РД-270 — 264,5 атмосферы. У РД-701 (тоже разработка "Энергомаша" конца 80-х) — 296 атмосфер. Плюс у него передовое топливо — метан. Но по самой схеме работы — всё в лучших традициях советского РД-270: в одну сторону идёт почти весь метан, приправленный кислородом, в другую — кислород, приправленный метаном, всё превращается в газ в отдельных генераторах и подаётся в главную камеру сгорания.

Двигатель Raptor компании SpaceX. Raptor (ракетный двигатель). Фото © Википедия

Двигатель Raptor компании SpaceX. Raptor (ракетный двигатель). Фото © Википедия

"Делать не так, как русские"

Несмотря на сходства с советскими разработками в схемах работы, в SpaceX сумели сделать нечто совершенно новое, подчеркнули в Институте космической политики.

Эти двигатели сильно отличаются от тех, которые у нас. Основное достижение двигателя Merlin в том, что он очень дешёвый. А второй двигатель — Raptor — у нас вообще таких нет, только в проекте, в разработке

Иван Моисеев

Руководитель Института космической политики

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос" Виталий Егоров убеждён, что речь вообще не может идти о заимствовании Маском советских или российских ракетных технологий.

Он, безусловно, изучал историю советской космонавтики и перенимал опыт, интересовался, как работают производства, как налаживаются вообще работы в космической отрасли. Но нельзя считать, что Маск берёт какие-то технологии в России, ему в этом не было никакой необходимости. Он не брал ничего со словами: "Вот я срисую у русских вот так"

Виталий Егоров

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

По версии эксперта, всё было наоборот: человек, который вернёт Америке свою пилотируемую космонавтику, изучал советские технологии с намерением строить ракеты по-другому, и именно это он хотел сказать в беседе с блогером.

Он скорее имел в виду, что русские сделали сотню двигателей, но какой в них толк, когда они все в производстве неэффективны, поэтому мы пошли другим путём и сделали ставку на технологичность производства, это позволило снизить стоимость. Он русские двигатели приводил в пример, как не надо делать. Благодаря тому, что сделали русские, он понял, как делать правильно

Виталий Егоров

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

Разработка ракетных двигателей в СССР шла по пути достижения максимальной эффективности, и при этом совершенно не учитывались цена вопроса и технологичность производства, объясняет Виталий Егоров.

Маск пошёл с другой стороны. Он в своих формулах кроме эффективности ракетного двигателя добавил его цену и технологичность производства. Это позволило ему на порядки ускорить производство ракетных двигателей по сравнению не только с советскими и российскими конструкторами, но и вообще со всеми в мире

Виталий Егоров

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

Но почему он, а не мы?

Дело в особенностях работы российской космической отрасли, уверен руководитель Института космической политики. Он отметил, что во многих зарубежных странах государственное агентство лишь ставит задачу, а выполняют её в основном частные компании.

А у нас государство совместило в большом предприятии и функции государственного управления, и функции исполнения. А это такая затухающая система, потому что нет смысла ставить большие задачи — их трудно выполнять. Поэтому госкорпорация берёт бюджетные деньги и выдаёт отчёты. То есть это чисто такая затратная организация. А затратные организации с трудом развиваются, тем более такие большие и массивные

Иван Моисеев

Руководитель Института космической политики

Со своей стороны основатель проекта "Открытый космос" выразил мнение, что отчасти проблема в том, что бюджетные деньги невелики.

В процентном соотношении "Роскосмос" получает раза в два или в три больше, чем NASA. Поэтому Россия изо всех сил участвует в космической деятельности, даже больше, чем Америка или Китай. Но просто самих сил суммарных, то есть ВВП, меньше, чем у Америки и Китая, поэтому наш вклад меньше, чем у них

Виталий Егоров

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

И всё же, как полагает популяризатор космонавтики, это не главное объяснение феномена Илона Маска — главное заключается в нём самом.

Таких достижений не совершает сейчас ни одна страна в мире. И объяснение этому очевидно: потому что Маск — гений. Такие личности рождаются раз в столетие. В прошлом столетии Королёв был, в этом — Маск. Всё, лимит исчерпан

Виталий Егоров

Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона Маска
Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона Маска
BannerImage
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!