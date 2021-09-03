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Давай по новой, Миша: Почему эпичный взрыв украинской ракеты назвали успехом

Такие неудачи, как с украинской ракетой Alpha, иногда случаются. Важно то, как к ним относиться. На Украине из взрыва ракеты сделали национальное шоу и не забыли вспомнить Россию.

3 сентября, 17:47
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/thejackbeyer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jackbeyer</a> © Serhii Pustovit / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Image</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / jackbeyer © Serhii Pustovit / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Image

Взрыв украинской ракеты в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США, где помимо встречи с президентом Джо Байденом посетил правительственные и бизнес-структуры. Одно из самых интересных заявлений Зеленский сделал после встречи с главой NASA Биллом Нельсоном. Президент Незалежной сказал, что страна "снова должна стать космической державой", и написал в "Твиттере", что Украина может поучаствовать в проектах агентства со своими "уникальными технологиями".

Визит Зеленского совпал с испытательным пуском ракеты Alpha. Сверхлёгкие ракеты делает небольшая украинская компания Firefly ("Светлячок"). Этот пуск так и остался бы рядовым, если бы ракету не разнесло в щепки мощным взрывом через несколько секунд после отрыва от стартового стола.

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После этого прямо в комментариях к пуску и посту Зеленского в "Твиттере" пользователи начали писать, что "наконец-то узнаётся облик украинской космонавтики". Инженерам-ракетостроителям украинского стартапа Firefly, создавшим сверхлёгкую ракету для вывода микроспутников, в этом случае можно по-человечески посочувствовать: потеря каждой ракеты — это миллионы долларов убытков. А в случае с полётом Alpha это ещё и репутационный ущерб. С ведома президента Зеленского или без него, но эпичный взрыв в небе Калифорнии прозвали очередной перемогой украинской космонавтики, а интернет-тролли начали делать сотни мемов на эту тему.

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Как отметил эксперт РСМД Василий Кашин, стартап Firefly — это не просто обычная частная компания в сфере пусковых услуг. Она плотно связана со старейшим ракетно-космическим предприятием Украины — "Южмашем".

Firefly — это совместная украино-американская компания, которая имеет прочные связи с "Южмашем". Они плотно работают с 2019 года, но суммы пока небольшие — 15 миллионов долларов за производство некоторых компонентов для ракетных двигателей. Поэтому провал Firefly вполне можно считать и провалом "Южмаша". Теперь появятся дополнительные сомнения в качестве их продукции

Василий Кашин

Эксперт РСМД

<p>Firefly — это совместная украино-американская компания, которая имеет прочные связи с "Южмашем". Они плотно работают с 2019 года, но суммы пока небольшие — 15 миллионов долларов за производство некоторых компонентов для ракетных двигателей. Поэтому провал Firefly вполне можно считать и провалом "Южмаша". Теперь появятся дополнительные сомнения в качестве их продукции</p>
<p>Firefly — это совместная украино-американская компания, которая имеет прочные связи с "Южмашем". Они плотно работают с 2019 года, но суммы пока небольшие — 15 миллионов долларов за производство некоторых компонентов для ракетных двигателей. Поэтому провал Firefly вполне можно считать и провалом "Южмаша". Теперь появятся дополнительные сомнения в качестве их продукции</p>

Первый тревожный звоночек прозвенел в 2014 году, когда в 150 метрах от Земли пришлось взорвать ракету-носитель Antares. Причиной стала аномальная работа первой ступени, которую разрабатывал и производил "Южмаш" на основе советского двигателя НК-33. С тех пор к украинским ракетам относятся с недоверием, а новый взрыв ещё сильнее может укрепить сомнения зарубежных инвесторов и потенциальных партнёров.

Если бы на борту были не тестовые микроспутники, потерять которые не жалко, а аппарат стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, то Firefly ждал бы многомиллионный штраф и повышенный страховой коэффициент. Страховщики в США ревностно соблюдают свои интересы и после выплаты за потерю груза установили бы куда менее выгодные условия. Но в истории с Firefly важно совсем не это. Важно то, что вокруг украинского "Южмаша" опять поползут слухи, а в комментариях в "Твиттере" к пуску уже пишут, что "если бы эта ракета летела на российских двигателях, то сегодня украинцы открывали бы шампанское".

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Последние новости Украины

В 2020 году гендиректор "Южмаша" Сергей Войт дал откровенное интервью, в котором честно описал и положение дел компании, и важность украинских решений на мировых космических рынках. Он подтвердил, что предприятие находится в глубочайшем кризисе последние несколько лет и вытащить ведущее космическое производство бывшего СССР со дна может только чудо. В этом же интервью Войт заявил, что статус госкомпании стал одной из главных проблем, которая мешает предприятию развиваться и двигаться вперёд. Правда, он тут же начал сам себе противоречить, заявляя, что отсутствие государственной поддержки по вовлечению предприятия в международные проекты — ещё одна проблема, которая тянет "Южмаш" на дно.

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Зеленский принёс плохие новости

В духе президента Зеленского Войт обращает взгляды на помощь со стороны Европы и сетует, что там "везде есть свои" и "Южмаш" туда просто не пускают. По словам гендиректора предприятия, европейцы предлагают передать им чертежи украинских (читай — лучших советских) разработок, чтобы не создавать ракеты и двигатели самостоятельно, сэкономив на этом миллиарды евро. При этом сами "изделия" украинскому заводу, понятное дело, никто заказывать и не собирается. Как говорится, "ничего личного, просто бизнес".

Ракета-носитель "Антарес", изготовленная с участием "Южмаша" Фото © "Южмаш"

Ракета-носитель "Антарес", изготовленная с участием "Южмаша"

Фото © "Южмаш"

Все оборонные (да и вообще любые правительственные) заказы "Южмашу" прекратились в 2014 году, прямо в год военного переворота, устроенного националистами и их "помощниками" из-за рубежа. В 2020 году на предприятии дважды побывал президент Владимир Зеленский. Он посмотрел цеха, пообщался с руководством и вроде как обещал помочь. Но дело "Южмаша" с мёртвой точки так и не сдвинулось: государственной программы освоения космоса нет, а собственные наработки стремительно уходят в небытие.

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По словам эксперта РСМД Василия Кашина, "Южмаш" уже мог выйти на пик технологического могущества.

За счёт дешёвой рабочей силы и ресурсов на остающихся мощностях можно осуществлять небольшие поставки узлов и компонентов. Небольшой потенциал для подключения предприятия к поставкам в интересах растущей космической отрасли США ещё сохраняется. Но продлится это недолго. Примерно до тех пор, пока там ещё остались квалифицированные кадры и не окончательно износились основные фонды. Но средний возраст работника уже 60 лет, то есть жизненный цикл предприятия сокращается стремительно, шансов на спасение всё меньше

Василий Кашин

Эксперт РСМД

<p>За счёт дешёвой рабочей силы и ресурсов на остающихся мощностях можно осуществлять небольшие поставки узлов и компонентов. Небольшой потенциал для подключения предприятия к поставкам в интересах растущей космической отрасли США ещё сохраняется. Но продлится это недолго. Примерно до тех пор, пока там ещё остались квалифицированные кадры и не окончательно износились основные фонды. Но средний возраст работника уже 60 лет, то есть жизненный цикл предприятия сокращается стремительно, шансов на спасение всё меньше</p>
<p>За счёт дешёвой рабочей силы и ресурсов на остающихся мощностях можно осуществлять небольшие поставки узлов и компонентов. Небольшой потенциал для подключения предприятия к поставкам в интересах растущей космической отрасли США ещё сохраняется. Но продлится это недолго. Примерно до тех пор, пока там ещё остались квалифицированные кадры и не окончательно износились основные фонды. Но средний возраст работника уже 60 лет, то есть жизненный цикл предприятия сокращается стремительно, шансов на спасение всё меньше</p>

Коллектив "Южмаша" редеет настолько быстро, что считать людей не успевают даже кадровики. Если в СССР на огромном заводе работало 55 тысяч человек, то последние десять лет — всего 10 тысяч. После того как в Киеве сменилась власть, огромное производство буквально развалили. Там осталось всего пять с половиной тысяч человек и под сотню миллионов долларов долгов. Ситуация настолько сложная, что нет денег даже на то, чтобы хранить токсичное топливо — гептил — в специальном хранилище. Компания Firefly, у которой взорвалась южмашевская ступень, пока что остаётся единственным шансом на выход предприятия из кризиса. Вспоминая, как американские специалисты относились к некоторым оборонным заводам в России на рубеже 90-х, так и подмывает задать вопрос: а не спланировал ли кто саботаж крупнейшего ракетостроительного объединения Украины ради выкупа технологий и земли "за три копейки"?

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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