Давай по новой, Миша: Почему эпичный взрыв украинской ракеты назвали успехом Такие неудачи, как с украинской ракетой Alpha, иногда случаются. Важно то, как к ним относиться. На Украине из взрыва ракеты сделали национальное шоу и не забыли вспомнить Россию. 3 сентября, 17:47 Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / jackbeyer © Serhii Pustovit / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Image

Взрыв украинской ракеты в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США, где помимо встречи с президентом Джо Байденом посетил правительственные и бизнес-структуры. Одно из самых интересных заявлений Зеленский сделал после встречи с главой NASA Биллом Нельсоном. Президент Незалежной сказал, что страна "снова должна стать космической державой", и написал в "Твиттере", что Украина может поучаствовать в проектах агентства со своими "уникальными технологиями".

Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором @NASA @SenBillNelson проекти, до яких 🇺🇦 може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні! pic.twitter.com/sl4M0lBbJg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Визит Зеленского совпал с испытательным пуском ракеты Alpha. Сверхлёгкие ракеты делает небольшая украинская компания Firefly ("Светлячок"). Этот пуск так и остался бы рядовым, если бы ракету не разнесло в щепки мощным взрывом через несколько секунд после отрыва от стартового стола.

После этого прямо в комментариях к пуску и посту Зеленского в "Твиттере" пользователи начали писать, что "наконец-то узнаётся облик украинской космонавтики". Инженерам-ракетостроителям украинского стартапа Firefly, создавшим сверхлёгкую ракету для вывода микроспутников, в этом случае можно по-человечески посочувствовать: потеря каждой ракеты — это миллионы долларов убытков. А в случае с полётом Alpha это ещё и репутационный ущерб. С ведома президента Зеленского или без него, но эпичный взрыв в небе Калифорнии прозвали очередной перемогой украинской космонавтики, а интернет-тролли начали делать сотни мемов на эту тему.

As much as I hate the idiom: space is indeed hard. Team will undoubtedly review their data and try again at the earliest opportunity. Good luck to them and everyone at @Firefly_Space. @NASASpaceflight pic.twitter.com/ZEzoDlQJtG — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

Какие технологии Зеленский хочет предложить Байдену

Как отметил эксперт РСМД Василий Кашин, стартап Firefly — это не просто обычная частная компания в сфере пусковых услуг. Она плотно связана со старейшим ракетно-космическим предприятием Украины — "Южмашем".

Firefly — это совместная украино-американская компания, которая имеет прочные связи с "Южмашем". Они плотно работают с 2019 года, но суммы пока небольшие — 15 миллионов долларов за производство некоторых компонентов для ракетных двигателей. Поэтому провал Firefly вполне можно считать и провалом "Южмаша". Теперь появятся дополнительные сомнения в качестве их продукции Василий Кашин Эксперт РСМД

Первый тревожный звоночек прозвенел в 2014 году, когда в 150 метрах от Земли пришлось взорвать ракету-носитель Antares. Причиной стала аномальная работа первой ступени, которую разрабатывал и производил "Южмаш" на основе советского двигателя НК-33. С тех пор к украинским ракетам относятся с недоверием, а новый взрыв ещё сильнее может укрепить сомнения зарубежных инвесторов и потенциальных партнёров.

Если бы на борту были не тестовые микроспутники, потерять которые не жалко, а аппарат стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, то Firefly ждал бы многомиллионный штраф и повышенный страховой коэффициент. Страховщики в США ревностно соблюдают свои интересы и после выплаты за потерю груза установили бы куда менее выгодные условия. Но в истории с Firefly важно совсем не это. Важно то, что вокруг украинского "Южмаша" опять поползут слухи, а в комментариях в "Твиттере" к пуску уже пишут, что "если бы эта ракета летела на российских двигателях, то сегодня украинцы открывали бы шампанское".

Последние новости Украины

В 2020 году гендиректор "Южмаша" Сергей Войт дал откровенное интервью, в котором честно описал и положение дел компании, и важность украинских решений на мировых космических рынках. Он подтвердил, что предприятие находится в глубочайшем кризисе последние несколько лет и вытащить ведущее космическое производство бывшего СССР со дна может только чудо. В этом же интервью Войт заявил, что статус госкомпании стал одной из главных проблем, которая мешает предприятию развиваться и двигаться вперёд. Правда, он тут же начал сам себе противоречить, заявляя, что отсутствие государственной поддержки по вовлечению предприятия в международные проекты — ещё одна проблема, которая тянет "Южмаш" на дно.

Зеленский принёс плохие новости

В духе президента Зеленского Войт обращает взгляды на помощь со стороны Европы и сетует, что там "везде есть свои" и "Южмаш" туда просто не пускают. По словам гендиректора предприятия, европейцы предлагают передать им чертежи украинских (читай — лучших советских) разработок, чтобы не создавать ракеты и двигатели самостоятельно, сэкономив на этом миллиарды евро. При этом сами "изделия" украинскому заводу, понятное дело, никто заказывать и не собирается. Как говорится, "ничего личного, просто бизнес".





Ракета-носитель "Антарес", изготовленная с участием "Южмаша" Фото © "Южмаш"

Все оборонные (да и вообще любые правительственные) заказы "Южмашу" прекратились в 2014 году, прямо в год военного переворота, устроенного националистами и их "помощниками" из-за рубежа. В 2020 году на предприятии дважды побывал президент Владимир Зеленский. Он посмотрел цеха, пообщался с руководством и вроде как обещал помочь. Но дело "Южмаша" с мёртвой точки так и не сдвинулось: государственной программы освоения космоса нет, а собственные наработки стремительно уходят в небытие.

По словам эксперта РСМД Василия Кашина, "Южмаш" уже мог выйти на пик технологического могущества.

За счёт дешёвой рабочей силы и ресурсов на остающихся мощностях можно осуществлять небольшие поставки узлов и компонентов. Небольшой потенциал для подключения предприятия к поставкам в интересах растущей космической отрасли США ещё сохраняется. Но продлится это недолго. Примерно до тех пор, пока там ещё остались квалифицированные кадры и не окончательно износились основные фонды. Но средний возраст работника уже 60 лет, то есть жизненный цикл предприятия сокращается стремительно, шансов на спасение всё меньше Василий Кашин Эксперт РСМД

Коллектив "Южмаша" редеет настолько быстро, что считать людей не успевают даже кадровики. Если в СССР на огромном заводе работало 55 тысяч человек, то последние десять лет — всего 10 тысяч. После того как в Киеве сменилась власть, огромное производство буквально развалили. Там осталось всего пять с половиной тысяч человек и под сотню миллионов долларов долгов. Ситуация настолько сложная, что нет денег даже на то, чтобы хранить токсичное топливо — гептил — в специальном хранилище. Компания Firefly, у которой взорвалась южмашевская ступень, пока что остаётся единственным шансом на выход предприятия из кризиса. Вспоминая, как американские специалисты относились к некоторым оборонным заводам в России на рубеже 90-х, так и подмывает задать вопрос: а не спланировал ли кто саботаж крупнейшего ракетостроительного объединения Украины ради выкупа технологий и земли "за три копейки"?

Авторы Сергей Андреев