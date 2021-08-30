Кислородная петля : Россия может "убить" SpaceX Илона Маска из-за нехватки ракетного топлива У SpaceX и Илона Маска большие проблемы — если в ближайшее время не решится вопрос с поставками компонентов ракетного топлива, американцам придётся закупать их за рубежом. 29 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Илон Маск, ракеты и тест на коронавирус

Несмотря на то что борьба с ковидом идёт уже полтора года, статистика далека от идеальной — 215 млн заражений по всему миру с начала пандемии. Лечение коронавируса нельзя назвать бюджетным и быстрым — помимо сильных противовирусных препаратов пациентов часто переводят на ИВЛ и кислородные маски, которые облегчают дыхание и помогают выжить. С момента первых заражений коронавирусом объёмы закупок жидкого кислорода выросли в несколько раз — больницы закупают его десятками тонн. Значительная часть запасов жидкого кислорода в США направляется в больницы.

После начала пандемии поставщики были вынуждены экстренно нарастить объёмы производства, и собственные запасы жидкого кислорода в компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, за минувшие полтора года значительно уменьшились. Поставки жидкого кислорода, который используется в паре с керосином и позволяет выводить на орбиту огромные ракеты, в допандемийных объёмах пока невозможны, поэтому операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл уже заявила, что в этом году запуски могут пойти не по плану. Но и это ещё не всё — если проблема с жидким кислородом не решится, то, фигурально выражаясь, на ИВЛ придётся подключить всю компанию SpaceX.

Цена на кислород и коронавирус

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Производить жидкий кислород самостоятельно SpaceX пока не может. Для того чтобы обеспечить себя топливом, его приходится заказывать на рынке. Ракета — не самое экономичное по меркам производственных издержек изделие. Например, в российские "Союзы" кроме керосина нужно заливать 64 тонны кислорода высшего качества, который может стоить на рынке десятки тысяч рублей. То есть на одно топливо при каждом запуске может быть потрачено несколько десятков миллионов рублей. У SpaceX расходов не меньше, но из-за дефицита жидкого кислорода в США ценники на этот газ медленно, но верно растут вверх.

Вместе с ними увеличиваются и расходы на каждый запуск. Если в SpaceX не просчитали вероятность подорожания основного вида топлива для своих ракет, то в ближайшее время расходы на запуски вырастут кратно, а клиентам могут объявить о "новых тарифах" на космические пуски. Гвинн Шотвелл уже заявила: "Если у вас есть запасы жидкого кислорода, напишите мне". Если хорошее предложение поступит слишком поздно, то компания может увеличить стоимость запусков — и это совершенно точно не понравится клиентам.

Кто производит жидкий кислород

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Жидкий кислород в США и в мире производят не только огромные химические концерны, но и небольшие компании. Однако на всех его не хватает — жидкий кислород используют при производстве бытовой химии, в нефтегазовой промышленности, медицине и много где ещё. Космос — лишь малая часть того, где он применяется, поэтому после начала восстановления мировая промышленность начала не только потреблять его в значительных объемах, но и закупать его впрок. В SpaceX о таком положении дел хорошо знают — кислород, который используется в ракетах как окислитель, составляет две трети массы всей ракеты.

Если производства жидкого кислорода в США для полётов ракет Илона Маска будет недостаточно (а по косвенным признакам нетрудно догадаться, что произойти это может в ближайшие несколько месяцев), то газ по цене золота придётся покупать за рубежом. И тут на арену могут выйти поставщики из самых разных стран, включая Россию. Жидкий кислород в нашей стране научились производить быстро и много, а после начала пандемии многие предприятия, например, Электрохимический завод, удвоили производство этого газа. Но то, что газ можно купить за рубежом, вовсе не означает, что его продадут по низкой цене.

Илону Маску кислород продадут по цене золота

Если миллиардер и основатель SpaceX договорится с компаниями в США или в других странах мира, то на большие скидки с учётом непростого для мира времени рассчитывать не стоит. Экономист Сергей Сверчков отметил, что жидкий кислород для космической отрасли приносит меньше денег, чем при продаже этого газа для промышленности. Это значит, что SpaceX будет получать его либо из остатков, либо по завышенной цене.

Маржинальность жидкого кислорода только увеличивается. Я думаю, что в конечном счёте ситуация дойдёт практически до абсурда и цену взвинтят в два-три раза. Многие хорошо знают, что у SpaceX деньги есть, что их поддерживает государство, поэтому делать заманчивые предложения им никто не станет. На этом фоне могут выиграть российские поставщики, но с учётом непростых отношений с Россией будет интересно посмотреть, как SpaceX будет выходить из этого положения Сергей Сверчков Экономист

Ракета Falcon 9 и Starship

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Если стоимость топлива возрастёт в несколько раз, то запуски SpaceX могут перестать быть рентабельными. Ценник каждой ракеты Falcon 9 с грузом взлетит до 120–140 млн долларов, поэтому внешние заказчики Илона Маска будут платить за пусковые услуги примерно столько же, сколько платят военные. Для последних, впрочем, цена может измениться ещё сильнее. Если ситуация с ценами на жидкий кислород и его наличием будет развиваться по самому плохому сценарию, то запуск за 200 млн долларов уже не кажется такой фантастикой. Кроме того, это приведёт и к срыву испытаний корабля Starship и ракеты Super Heavy, для которых нужно в разы больше топлива, чем для Falcon 9. Пускать на самотёк проблему с жидким кислородом Илон Маск, скорее всего, не будет, однако, как именно "железный человек" будет решать проблемы, вызванные пандемией коронавируса, пока не ясно.

Сколько Россия может заработать на проблемах SpaceX

Каждое крупное производство, как в США, так и по всему миру, умеет делать жидкий кислород прямо "во дворе", чтобы не платить поставщикам и снизить издержки. Первыми на помощь SpaceX могут прийти крупные нефтехимические концерны, например Chevron и ExxonMobil. Но два этих гиганта снабжают кислородом не только свои производства, но и правительство США, которое закупает бесценный газ для медицинских целей. Найдутся ли объёмы для небольшой, но очень известной космической компании — большой вопрос. Для крупных нефтегазовых компаний пару миллиардов долларов прибыли — это крошки, однако для тех, кто может производить ракетное топливо в промышленных объёмах, это золотая жила.

Если российские промышленники сделают Илону Маску выгодное предложение, то на этом можно будет сорвать банк — по мнению экономистов, сложности с производством кислорода могут сохраниться в течение нескольких лет, и все производители "будут ломить цены". Почти полсотни крупных российских заводов могут объединиться, чтобы вместе спасти SpaceX от краха и "кислородного голодания". Если Илон Маск не сможет ни с кем договориться, то в ближайшее время конкурентоспособность и будущее его космической компании окажутся под угрозой.

Авторы Сергей Андреев