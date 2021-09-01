Украсть нельзя скопировать: Какие технологии Россия может отобрать у Илона Маска? Гонка технологий набирает обороты, и для того, чтобы в ней победить, нужны прорывные решения. Чья космическая техника лучше и удастся ли российской космонавтике взять верх над SpaceX и NASA? 31 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / Patrick Pleul / POOL, Flickr / Official SpaceX Photos

Илон Маск — гений или нет?

Таланты Илона Маска и успехи его космической компании часто подвергают сомнению. Некоторые из своих решений компания SpaceX могла подсмотреть у других — например у российской РКК "Энергия", в недрах которой могла родиться схема вертикальной посадки ракетных ускорителей. Однако в конце августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв заявил, что Россия может перенять у Маска принципы создания космической техники для сокращения сроков разработки новой российской орбитальной станции.

По словам Соловьёва, Илон Маск убедил NASA позволить ему работать так, как он определил сам, — с тем объёмом испытаний, которые сам себе прописал. Одновременно с этим все риски Маск взял на себя. За все неудачи он и его компания платят из своего кармана. Соловьёв отметил, что действующие в России положения о создании ракетно-космической техники и ГОСТы безнадёжно устарели, а следование им на десятилетия затягивает создание новой аппаратуры. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о подготовке к строительству новой орбитальной станции, которая может сменить МКС после того, как срок её службы будет исчерпан.

Ракетный двигатель против ракетного двигателя

В 2020 году, несмотря на пандемию, прошёл огневые испытания самый мощный в мире кислород-керосиновый ракетный двигатель РД-171МВ. Он может пригодиться для создания российской сверхтяжёлой ракеты, которая в перспективе будет конкурировать с такими кораблями, как Falcon Heavy и StarShip. Стратегически важных технологий, которые могут понадобиться России для победы над Илоном Маском, не так много, и все они испытаны давно — система управления многоразовой ракетой, многоразовый ракетный ускоритель (многоразовая первая ступень), космодромы в море и в воздухе, экологически чистое топливо и многое другое разработано задолго до того, как Илон Маск научился считать до ста.

Ракетный двигатель РД-171МВ. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Главный вопрос (по крайней мере, пока) касается многоразовых ракет: вся техника SpaceX может возить грузы в космос неоднократно, а все российские ракеты-носители строятся на один пуск. Но многоразовая ракета России может и не понадобиться — взамен украинских ракет "Зенит", которые занимали промежуточное положение по грузоподъёмности между "Союзами" и "Протонами", разрабатывается ракета "Союз-5". О её многоразовой версии данных пока нет, однако ряд источников сообщает, что экономически она может оказаться значительно привлекательнее как ракет производства SpaceX, так и любых других зарубежных ракет.

Помимо разработки "Союза-5" главным из вероятных объектов, которые потребуют значительных расходов, на ближайшие годы считают космодром "Морской старт". На его модернизацию под новые типы ракет (изначально он был рассчитан на украинские "Зениты") требуется несколько десятков миллиардов рублей. Но есть и хорошие новости. К тому моменту, как будет готов "Союз-5" (случится это примерно в 2023 году), а "Морской старт" получит финансирование, может подоспеть и ракета от первой частной отечественной космической компании S7 Space. Её разработку планируют закончить в ближайшие несколько лет. Это будет носитель лёгкого класса, адаптированный под запуски с моря. Какая ракета придётся ко двору, сейчас сказать трудно, но в условиях жёсткой конкуренции, сдобренной санкциями, две новых ракеты — это гораздо лучше, чем ни одной.

Есть в копилке российских специалистов и РД-0162. Это новейший российский кислород-метановый ракетный двигатель, который, по слухам, является эталонным в своём сегменте, поэтому про копирование технологий двигателей Raptor и Merlin производства SpaceX можно забыть. Но если с технологиями всё в порядке, почему Илон Маск зарабатывает почти по сто миллионов долларов за пуск, а другие — нет? Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как убить SpaceX эффективностью?

Запуск. Фото © flickr / Official SpaceX Photos

Популяризатор космонавтики, писатель Виталий Егоров отметил, что генеральный конструктор РКК "Энергия" Соловьёв вспоминает о старой проблеме — забюрократизированности и зарегламентированности процедуры разработки отечественной ракетно-космической техники.

Я встречал мнение среди профессионалов, что современные положения разработки ракетно-космической техники — это успешная спецоперация ЦРУ по дезорганизации нашей космической промышленности. Конечно, Соловьёв не может так пошутить, как лицо публичное, но он приводит пример Маска, который никогда бы не запустил ничего, если б следовал нашим ГОСТам. Это просто апелляция к зарубежному авторитету, чтобы поговорить о давно известном и наболевшем у нас дома Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, блогер

При этом верить российским космическим подрядчикам на слово и принимать их обещания за всё ответить рублём, если что-то пойдёт не так, никто не спешит. Но нужно помнить, что обратный пример тоже есть — на старте активности SpaceX Илон Маск вложил сто миллионов долларов личных денег и компания за шесть лет прошла путь от уничтожителей ракет до первого успешного запуска. Хотя, справедливости ради, нужно заметить: всё это получилось без морского космодрома, стоянка которого обходится очень дорого.

Адаптировать госпредприятие под методы работы Илона Маска, когда вся ответственность ложится на подрядчика, в данный момент невозможно. Директор завода по разработке и производству ракет не может сказать: "Делаем красиво, потому что я так считаю нужным". Такие заявления подпадают под статью о нецелевом расходовании бюджетных средств и это УК. Точно так же директор ракетостроительного центра не может сказать: "Запускаем эту ракету без полного цикла испытаний, а если взорвётся, сделаем ещё одну". Люди на такой должности распоряжаются бюджетными деньгами, и за каждый рубль, потраченный непонятно куда, отвечают головой.

Кто победит — Илон Маск или российская космонавтика?

Фото © flickr / NVIDIA Corporation

Перенять у Илона Маска бизнес-модель и просто начать по ней работать в данный момент трудно. Хотя бы потому, что для тестовых запусков частных космических ракет нужно получить уйму согласований, которые могут занять несколько лет. Одновременно с этим есть и вопросы к подрядчикам: эпоха надёжных решений, способных принести пользу государству, похоже, ещё не пришла.

Взять на себя такую ответственность госкомпании не могут по закону. И директора заводов не могут тоже. Раньше это было общей проблемой, и для США это тоже актуально, поэтому NASA сейчас активно взращивает частников, даёт им возможность включаться в разные программы, брать на себя ответственность. Тех, кто надёжен и даёт результат, хорошо финансируют и наделяют заказами Виталий Егоров Популяризатор космонавтики

Уникальность ситуации, в которой оказалась российская космонавтика, состоит в том, что работать по старинке дальше можно, но скорость достижения успехов при этом будет медленнее. Частные компании мобильнее и быстрее могут решать определённые задачи, но их работа сильно зарегулирована и фактически невозможна в текущих условиях, а небольшой (относительно госкомпаний) возраст не гарантирует свежих и эффективных решений. Как в этом будут разбираться люди, которым по должности положено принимать непростые решения и заниматься развитием космонавтики, покажет время. По сути, делать как Маск несложно. Этот принцип не сильно отличается от "делать как Королёв". Он означает, что определённая структура или лицо не боится рисковать и брать ответственность на себя. Но такое возможно только тогда, когда есть право на ошибку. А космические ошибки стоят космических денег.

Авторы Сергей Андреев