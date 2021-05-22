Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter

Основатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в пользу криптовалют, нежели обычных денег, отвечая на вопрос пользователя в "Твиттере". Тот поинтересовался, что бизнесмен думает о людях, которые злятся на него из-за поддержки цифровых платёжных средств. Маск назвал противостояние традиционных финансов и новые формы капиталовложений "настоящей битвой".

"Настоящая битва ведётся между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счёте я поддерживаю последние", — написал он в своём твиттере.