Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter
Такое произошло не впервые. Неоднократно публикации бизнесмена в личном аккаунте сильно влияли на курсы цифровых валют.
Илон Маск. Фото © ТАСС / Hanschke Hannibal
Основатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск высказался в пользу криптовалют, нежели обычных денег, отвечая на вопрос пользователя в "Твиттере". Тот поинтересовался, что бизнесмен думает о людях, которые злятся на него из-за поддержки цифровых платёжных средств. Маск назвал противостояние традиционных финансов и новые формы капиталовложений "настоящей битвой".
"Настоящая битва ведётся между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счёте я поддерживаю последние", — написал он в своём твиттере.
После слов Маска курс биткоина на криптобиржах вырос, он торговался на отметке $38,7 тыс. Ранее публикации бизнесмена в "Твиттере" неоднократно сильно влияли на стоимость валюты.
Так, в середине марта стоимость биткоина составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс криптовалюты несколько раз пошатнул американский предприниматель Илон Маск, который сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла 1,5 миллиона долларов.
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