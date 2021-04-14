Биткоин вновь пробил исторический максимум и достиг $64 тысяч
Рост цифровой валюты происходит на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase.
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Стоимость биткоина вновь выросла и обновила исторический максимум, достигнув 64 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала "Финам".
На 9:00 мск курс биткоина вырос на 0,69% и находился на уровне 64,020 тысячи долларов. Отмечается, что рост цифровой валюты начался на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, первичное размещение которой запланировано на 14 апреля.
Криптовалюта начала стремительно дорожать с начала 2021 года, биткоин побил сразу несколько исторических максимумов, в конце февраля резко потерял в стоимости, но затем снова продолжил рост.
При этом ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена. А бывший министр финансов России, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов отмечал, что биткоин, по сути, является финансовой пирамидой.
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