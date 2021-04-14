Биткоин вновь пробил исторический максимум и достиг $64 тысяч

Стоимость биткоина вновь выросла и обновила исторический максимум, достигнув 64 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала "Финам".

На 9:00 мск курс биткоина вырос на 0,69% и находился на уровне 64,020 тысячи долларов. Отмечается, что рост цифровой валюты начался на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, первичное размещение которой запланировано на 14 апреля.

Криптовалюта начала стремительно дорожать с начала 2021 года, биткоин побил сразу несколько исторических максимумов, в конце февраля резко потерял в стоимости, но затем снова продолжил рост.

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