Эпидемиолог объяснила разницу между антителами M и G к коронавирусу

В результате заражения коронавирусом организм человека вырабатывает разные антитела к возбудителю, различающиеся временем появления. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM. Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов", — приводит её слова РИА "Новости".

Она уточнила, что эти антитела похожи на пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Обычно они появляются после первой недели заражения, а пик приходится к 14-му дню. Срок их недолог, их концентрация в крови может быстро снижаться, но у некоторых пациентов они могут проявляться в течение некоторых месяцев.

Антитела G возникают примерно через две-три недели после заболевания и могут сохраняться в организме надолго, обеспечивая человеку долговременный иммунный ответ. Они более эффективны к противодействию возбудителя, заметила Пшеничная.

Эпидемиолог также объяснила, что метод тестирования на антитела является дополнительным для постановки диагноза и только по нему поставить его нельзя. Наличие же антител M может стать дополнительным критерием в пользу заболевания даже при отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее Наталья Пшеничная дала прогноз о снижении заболеваемости коронавирусом в России к концу мая. По её словам, это произойдёт из-за приобретения иммунитета к инфекции у перенёсших вакцинацию и переболевших.

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