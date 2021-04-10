"Укололся и живи": Гинцбург надеется, что иммунитет от "Спутника V" будет пожизненным

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что иммунитет от вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" будет бессрочным.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам Гинцбурга, в течение года-полутора планируются исследования, в рамках которых будут повторно вакцинировать пациентов с падением уровня антител. Таким способом учёные хотят проследить, как быстро у них вырабатывается антительный ответ на прививку.

А ранее глава центра имени Гамалеи объяснил, почему привившиеся люди всё равно болеют коронавирусом. По словам специалиста, не все вакцинированные реагируют на препарат одинаково.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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