"Укололся и живи": Гинцбург надеется, что иммунитет от "Спутника V" будет пожизненным
Он уточнил, что в дальнейшем планируется повторная вакцинация пациентов с падением уровня антител.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что иммунитет от вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" будет бессрочным.
"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", — сказал он в интервью "Интерфаксу".
По словам Гинцбурга, в течение года-полутора планируются исследования, в рамках которых будут повторно вакцинировать пациентов с падением уровня антител. Таким способом учёные хотят проследить, как быстро у них вырабатывается антительный ответ на прививку.
А ранее глава центра имени Гамалеи объяснил, почему привившиеся люди всё равно болеют коронавирусом. По словам специалиста, не все вакцинированные реагируют на препарат одинаково.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
В России зарегистрировали менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
Инфекционист рассказал, как долго действует иммунитет после вакцинации "Спутником V"
В США не выявили связи между случаями тромбоза и вакциной Johnson & Johnson
Росс из "Друзей" раскрыл подробности съёмок спецвыпуска сериала
Отнимите у Кардашьян фотошоп: самые позорные проколы сестёр, над которыми до сих пор смеются в Сети
Комментариев: 0