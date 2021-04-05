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Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека

Вакцина никак не может интегрироваться в клетки и навредить им.

5 апреля 2021, 06:40

Фото © sputnikvaccine.com

Российская вакцина "Спутник V" не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на неё в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Гинцбург также ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью, и рассказал, почему в Евросоюзе не спешат выводить "Спутник V" на свой рынок.

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Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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