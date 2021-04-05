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СМИ: Итальянцы массово едут в Сан-Марино ради прививки "Спутником V"

В это карликовое государство отечественный препарат был доставлен ещё в конце февраля.

5 апреля 2021, 03:44
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Жители Италии массово едут в независимое государство Сан-Марино, находящееся внутри территории этой страны, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает The New York Times.

"Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на приём. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол", — говорится в материале на сайте газеты.

Отмечается, что минимум одну дозу вакцины от ковида получили 26% жителей Сан-Марино, что в два раза превышает средние показатели по Европе. Изначально местные власти планировали наладить импорт препарата от инфекции из Италии, однако соответствующее соглашение не было реализовано, и Сан-Марино пришлось обращаться за поставками к Москве.

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Первые дозы российской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля. Через три дня стартовала массовая вакцинация с применением "Спутника V".

Ранее в Минздраве Италии допустили возможность покупки российского препарата от ковида. В свою очередь, итальянский инженер Алессандро Равальоли сам прибыл в Москву, чтобы привиться "Спутником V".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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