СМИ: Итальянцы массово едут в Сан-Марино ради прививки "Спутником V"

Жители Италии массово едут в независимое государство Сан-Марино, находящееся внутри территории этой страны, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает The New York Times.

"Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на приём. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол", — говорится в материале на сайте газеты.

Отмечается, что минимум одну дозу вакцины от ковида получили 26% жителей Сан-Марино, что в два раза превышает средние показатели по Европе. Изначально местные власти планировали наладить импорт препарата от инфекции из Италии, однако соответствующее соглашение не было реализовано, и Сан-Марино пришлось обращаться за поставками к Москве.

Первые дозы российской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля. Через три дня стартовала массовая вакцинация с применением "Спутника V".

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