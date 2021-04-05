СМИ: Итальянцы массово едут в Сан-Марино ради прививки "Спутником V"
В это карликовое государство отечественный препарат был доставлен ещё в конце февраля.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Жители Италии массово едут в независимое государство Сан-Марино, находящееся внутри территории этой страны, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает The New York Times.
"Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на приём. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол", — говорится в материале на сайте газеты.
Отмечается, что минимум одну дозу вакцины от ковида получили 26% жителей Сан-Марино, что в два раза превышает средние показатели по Европе. Изначально местные власти планировали наладить импорт препарата от инфекции из Италии, однако соответствующее соглашение не было реализовано, и Сан-Марино пришлось обращаться за поставками к Москве.
Первые дозы российской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля. Через три дня стартовала массовая вакцинация с применением "Спутника V".
Ранее в Минздраве Италии допустили возможность покупки российского препарата от ковида. В свою очередь, итальянский инженер Алессандро Равальоли сам прибыл в Москву, чтобы привиться "Спутником V".
Выбор редакции
В Италии нашли картину Пуссена, конфискованную во время Второй мировой
Тридцатая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 55 человек — видео
Россиян предупредили о подорожании молдавских вин и фруктов
Гинцбург ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью
Комментариев: 0