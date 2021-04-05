"Летом мы вряд ли поедем": Россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе

Полноценный отдых в странах Евросоюза и Юго-Восточной Азии будет доступен не раньше осени. Таким мнением поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что первой из европейских стран станет Греция: с 15 мая она начнёт принимать туристов почти без ограничений, но через неё нельзя будет отправиться в другую страну Шенгенской зоны.

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, всё зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации. Я имею в виду всё, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", — сказала Ломидзе в интервью "Известиям".

К лету карантин могут отменить страны Юго-Восточной Азии. Таиланд, Вьетнам, Индонезия сейчас активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов.

"Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого. Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой", — резюмировала Ломидзе.

Отметим, что во многих странах до сих пор остаются в силе такие жёсткие меры, как комендантский час. Некоторые государства вводят их повторно на фоне очередных вспышек эпидемии. Например, локдаун действует в Италии и Германии.

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