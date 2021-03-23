Голикова объяснила, почему Россия не вводила второй локдаун

Власти России не стали вводить второй локдаун, как другие страны Европы, поскольку он мог стать серьёзным психологическим ударом для населения, а также в целом для экономики страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому, опубликованному на канале "Антонимы" в "Ютубе".

"Мы, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию... Но оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. Мы искали компромисс", — отметила она.

По словам Голиковой, усилия в борьбе с ковидом были направлены на более тщательную организацию ограничительных мер во всех субъектах РФ.

"И, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее её запустить в использование", — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова оценила вероятность третьей волны ковида в России.

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