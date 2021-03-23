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Украинский депутат от партии Зеленского предложил увольнять врачей за отказ прививаться индийской вакциной

Массовый отказ вызван тяжёлыми побочными эффектами: в Одессе не менее 20 человек почувствовали себя плохо после вакцинации.

23 марта 2021, 15:51

Фото © Pixabay

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин выступил с угрозой в адрес украинских медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield. По его информации, в Киевском институте пульмонологии прививаться согласилось 20% врачей. Для оставшихся 80%, по мнению Гурина, должны последовать суровые санкции.

На Украине более 20 врачей почувствовали себя плохо после прививки от коронавируса индийской вакциной

На Украине более 20 врачей почувствовали себя плохо после прививки от коронавируса индийской вакциной

"Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%", написал депутат в своём Facebook.

По словам Гурина, люди, не считающие нужным прививаться, "не могут считаться врачами", поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи.

Порошенко назвал словом на букву "Г" индийскую вакцину от коронавируса, которую доставили Украине

Порошенко назвал словом на букву "Г" индийскую вакцину от коронавируса, которую доставили Украине

Ранее сообщалось, что в Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации от коронавируса индийским препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. После этого страну накрыл массовый отказ от вакцинации. К слову, бывший президент Незалежной Пётр Порошенко тоже оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г".


А вот действующий глава государства Владимир Зеленский демонстративно привился этой вакциной, пытаясь на собственном примере доказать, что бояться нечего.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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