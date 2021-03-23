Украинский депутат от партии Зеленского предложил увольнять врачей за отказ прививаться индийской вакциной
Массовый отказ вызван тяжёлыми побочными эффектами: в Одессе не менее 20 человек почувствовали себя плохо после вакцинации.
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Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин выступил с угрозой в адрес украинских медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield. По его информации, в Киевском институте пульмонологии прививаться согласилось 20% врачей. Для оставшихся 80%, по мнению Гурина, должны последовать суровые санкции.
На Украине более 20 врачей почувствовали себя плохо после прививки от коронавируса индийской вакциной
"Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%", — написал депутат в своём Facebook.
По словам Гурина, люди, не считающие нужным прививаться, "не могут считаться врачами", поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи.
Ранее сообщалось, что в Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации от коронавируса индийским препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. После этого страну накрыл массовый отказ от вакцинации. К слову, бывший президент Незалежной Пётр Порошенко тоже оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г".
А вот действующий глава государства Владимир Зеленский демонстративно привился этой вакциной, пытаясь на собственном примере доказать, что бояться нечего.
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