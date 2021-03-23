Принц Гарри нашёл работу в Кремниевой долине

Американская компания BetterUp, специализирующаяся на тренингах карьерного роста, наняла на работу британского принца Гарри. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. Герцог Сассекский будет участвовать в планировании стратегии компании и публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем, в частности читать лекции о том, как достичь душевного равновесия.