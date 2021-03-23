Принц Гарри нашёл работу в Кремниевой долине
37-летний внук Елизаветы II занял пост топ-менеджера в одном американском стартапе, где ему придётся читать лекции о психическом здоровье.
Фото © Instagram.com / The Duke and Duchess of Sussex
Американская компания BetterUp, специализирующаяся на тренингах карьерного роста, наняла на работу британского принца Гарри. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal. Герцог Сассекский будет участвовать в планировании стратегии компании и публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем, в частности читать лекции о том, как достичь душевного равновесия.
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Сейчас член британской королевской семьи трудится "на удалёнке", но после отмены коронавирусных ограничений ему предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях стартапа BetterUp в Кремниевой долине и по всему Сан-Франциско.
Напомним, прошлой весной пара вышла из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также супруги больше не будут получать финансирование из бюджета страны. При этом они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Лайф сообщал, что Гарри и Меган Маркл переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Ранее сообщалось, что пара решила начать бизнес в киноиндустрии, супруги уже основали продюсерскую компанию.
Лайф уже рассказывал, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл оказались в центре скандала после интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нём герцогиня Сассекская рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИД интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.
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