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Имена предполагаемых участников треш-шоу "Маска" слили в Сеть

Пользователи не верят, что под костюмом орла прячется известный рэпер.

23 марта 2021, 15:20

Фото © wikipedia

Первый сезон шоу "Маска" на телеканале НТВ стартовал год назад. Проект является российской адаптацией международного формата Masked Singer. Так, знаменитости, выступающие на сцене, прячутся за необычными костюмами, но при этом сохраняют в тайне свою настоящую личность. Недавно имена артистов, скрывающихся под масками, появились в "Википедии". Об этом сообщили в группе в соцсети "ВКонтакте", посвящённой шоу.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В паблике начали делиться скриншотами страницы в "Википедии", на которой был указан полный состав участников, включая Тимати, Ивана Дорна, Сергея Минаева, Оскара Кучеру, Ирину Дубцову, Елену Терлееву и Юлию Паршуту.

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Опубликованный список вызвал многочисленные споры среди поклонников "Маски". При этом почти никто из комментаторов не согласился с тем, что под костюмом белого орла прячется Тимати. Тогда, расценив информацию как фейковый вброс, фанаты продолжили обсуждать, кто из звёзд на самом деле скрывается под масками.

Позднее страница с именами знаменитостей в "Википедии" была изменена и на ней остались лишь имена ранее рассекреченных артистов.

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Лайф писал, что зрители при помощи компьютера раскрыли Ольгу Бузову, участвующую в треш-шоу "Маска", хотя жюри даже не рассматривало её в качестве кандидатки.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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