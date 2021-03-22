Бузова раскрыла свою роль в треш-шоу "Маска" и удивила Киркорова — видео

Ольга Бузова раскрыла свою роль Розовой Пантеры в шоу "Маска". Видео © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секрет и рассказала, что роль Розовой Пантеры в треш-шоу "Маска" исполняла она. Зрители и члены жюри были по-настоящему шокированы этим. Подробностями из закулисья проекта Бузова поделилась в "Инстаграме".

"Как же я давно хотела вам всем рассказать, что это именно я Розовая Пантера, но этого нельзя было делать", — написала артистка.

По её словам, она давала подсказки жюри в виде сердца на спине — любимого знака певицы, а также большого количества розового цвета, однако всё же сумела запутать всех. В самом костюме, заметила телеведущая, было сложно дышать, а голова Пантеры весила около пяти килограммов.

Обманутым оказался и большой поклонник Бузовой Филипп Киркоров. Он сильнее всех удивился, когда правда вскрылась.

"Мы с тобой дома поговорим, Филипп! Как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу не узнал после всех подсказок?" — сказала ему со сцены Бузова.

Позднее в "Инстаграме" Киркоров оправдался, заметив, что звезда смогла дойти до экватора проекта и всех удивить.

"Моя любимая Бузяндра! Моя любимая Розовая Пантера, ты всегда умеешь удивлять! Даже в "Маске". Я испытал настоящий шок, когда увидел тебя под маской Розовой Пантеры. Моя любимая девочка, браво!" — написал певец.

А ранее зрители шоу "Маска" обнаружили украинский след Змеи.

Ольга Бузова — в прошлом участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2", актриса, снявшаяся в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов; писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Её инстаграм — один из самых популярных в российском сегменте. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.

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