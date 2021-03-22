Оборонялись стулом и пистолетом: нападение буйного пациента на медиков и полицейских в Подмосковье попало на видео

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как мужчина ходит по помещению с лопатой, а затем начинает бежать на людей, замахиваясь своим оружием. Непосредственные участники событий сначала пытаются остановить злоумышленника и защититься подручными средствами, например стулом. А в определённый момент один из полицейских достаёт табельное оружие и, когда уроженец Тувы подбегает очень близко, стреляет на поражение.