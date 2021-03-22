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Оборонялись стулом и пистолетом: нападение буйного пациента на медиков и полицейских в Подмосковье попало на видео

Во время инцидента правоохранитель открыл огонь на поражение.

22 марта 2021, 12:02

Нападение буйного пациента на медиков и полицейских в Подмосковье засняла камера наблюдения. Видео © LIFE

Нападение вооружённого лопатой буйного уроженца Тувы Амира Д. на медиков скорой помощи и полицейских попало на видео. Инцидент произошёл в складских помещениях в Раменском городском округе Подмосковья.

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На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как мужчина ходит по помещению с лопатой, а затем начинает бежать на людей, замахиваясь своим оружием. Непосредственные участники событий сначала пытаются остановить злоумышленника и защититься подручными средствами, например стулом. А в определённый момент один из полицейских достаёт табельное оружие и, когда уроженец Тувы подбегает очень близко, стреляет на поражение.

Мужчина падает на пол, а правоохранители откидывают от него лопату. Буйный нападавший скончался на месте.

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Ранее Лайф рассказывал, что актёр из сериала "След" Андрей Лавров угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы. Артист при этом находился в одном ботинке и одном носке. Лайф публиковал видео инцидента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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