Пьяный "родственник Золотухина" с сыном избил таксиста-инвалида и разбил его машину — видео

Пьяный пассажир такси в Новосибирске отказался платить за проезд и разбил машину. Видео © Телеканал "360"

Очередное хамское поведение у пассажира такси случилось в Новосибирске, где пьяный мужчина вместе с сыном приехал из пригорода в город и отказался платить за поездку. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я сказал: "Рассчитайтесь". Он меня начал матом крыть. Ударил по лицу, я маленько на бок двери облокотился. Он продолжил кидаться. Он меня больше раза в два, реально здоровый конь", — рассказал таксист Андрей.

По словам водителя, пассажир в начале поездки представился гостем из Санкт-Петербурга и родственником актёра Валерия Золотухина. Во время поездки всё было хорошо, отец общался с сыном на отдалённую тему, однако ближе к концу путешествия мужчина схватил таксиста за капюшон и стал душить.

На кадрах, которые снял таксист, видно, что пассажир находится в неадекватном состоянии и угрожает водителю. Сначала он руками разбил одно боковое зеркало, а затем уже ногой — второе. В этот момент его сын попытался успокоить отца криком "Папа, ну не надо", однако это не помогло. Затем, отказавшись платить тысячу рублей за поездку, мужчина с сыном убежали в соседний от назначенного адреса дом.

Таксист уточнил, что является инвалидом и автомобиль для него — единственный источник дохода.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске таксист помыл машину вещами клиентки.

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