Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды
В гонке примут участие шесть российских спортсменов.
Биатлонист Александр Логинов. Фото © ТАСС / EPA / ARMANDO BABANI
Гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пришлось перенести на более позднее время. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".
🚨NEW START TIMES🚨— IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021
Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.
Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)
📸 Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ
Причиной изменения расписания стал сильный порывистый ветер. Так, женский масс-старт был отодвинут на два с половиной часа и начнётся в 17:30 по Москве. Новое время начала мужского масс-старта — 19:15 мск.
Напомним, сборную России в мужской гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев. У женщин на старт выйдут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
А ранее в австрийском Обертиллиахе завершился сингл-микст на этапе Кубка IBU, где россияне выиграли серебро. Нашу страну представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин.
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