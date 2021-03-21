Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды

В гонке примут участие шесть российских спортсменов.



Гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пришлось перенести на более позднее время. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".

🚨NEW START TIMES🚨



Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.



Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)



📸 Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Причиной изменения расписания стал сильный порывистый ветер. Так, женский масс-старт был отодвинут на два с половиной часа и начнётся в 17:30 по Москве. Новое время начала мужского масс-старта — 19:15 мск.

Напомним, сборную России в мужской гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев. У женщин на старт выйдут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.