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Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды

В гонке примут участие шесть российских спортсменов.

21 марта 2021, 10:29
<p>Биатлонист Александр Логинов. Фото © ТАСС / EPA / ARMANDO BABANI</p>

Биатлонист Александр Логинов. Фото © ТАСС / EPA / ARMANDO BABANI

Гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пришлось перенести на более позднее время. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".

Причиной изменения расписания стал сильный порывистый ветер. Так, женский масс-старт был отодвинут на два с половиной часа и начнётся в 17:30 по Москве. Новое время начала мужского масс-старта — 19:15 мск.

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Напомним, сборную России в мужской гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев. У женщин на старт выйдут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

А ранее в австрийском Обертиллиахе завершился сингл-микст на этапе Кубка IBU, где россияне выиграли серебро. Нашу страну представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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