Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды

Гонки на последнем этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пришлось перенести на более позднее время. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттере".

🚨NEW START TIMES🚨



Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.



Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)



📸 Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Причиной изменения расписания стал сильный порывистый ветер. Так, женский масс-старт был отодвинут на два с половиной часа и начнётся в 17:30 по Москве. Новое время начала мужского масс-старта — 19:15 мск.

Напомним, сборную России в мужской гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев. У женщин на старт выйдут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

А ранее в австрийском Обертиллиахе завершился сингл-микст на этапе Кубка IBU, где россияне выиграли серебро. Нашу страну представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин.

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