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Разработчик "Спутника V" назвал процент переболевших ковидом, у которых не вырабатываются антитела

Он посоветовал таким людям привиться от инфекции.

21 марта 2021, 10:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минимум 20% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, не вырабатывают защитные антитела. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Этим людям лучше всего поставить вакцину от коронавируса, чтобы гарантированно получить антитела, посоветовал Гинцбург.

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Он также уточнил, что нет оснований утверждать о том, что вакцины, созданные по аналогичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и "Спутник V", будут неэффективны против новых штаммов вируса.

А ранее Александр Гинцбург допустил, что переболевшим ковидом может понадобиться только одна доза вакцины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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