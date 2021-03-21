Черногория открыла границы для россиян, привитых "Спутником V"
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Подтверждение о вакцинации должно быть выдано не менее чем за семь дней до прибытия в страну.
Черногория разрешила въезд в страну для туристов из России, которые сделали прививку российской вакциной "Спутник V". Также посетить государство можно при наличии отрицательного ПЦР-теста или антител к коронавирусу. Об этом сообщила госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в беседе с РИА "Новости".
"Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутником V", — сказала она.
Уточняется, что подтверждение вакцинации должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее чем за семь дней до прибытия в страну. Кроме того, путешественники могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. Приехать в страну также могут туристы с антителами к коронавирусу.
Власти Черногории активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня. Также государство хочет закупить больше препарата "Спутник V". Власти рассчитывают, что это произойдёт как можно скорее.
"Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", — сказала Джурович.
Напомним, Черногория получила уже две партии российской вакцины "Спутник V". Первая из них прибыла в страну 25 февраля, вторая — 7 марта.