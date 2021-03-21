В Якутии руководителя школьного кружка обвинили в растлении учениц

В Якутске (Республика Саха, Якутия) арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. В отношении педагога из посёлка Марха возбуждено уголовное дело.

"Его обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в полицию обратилась жительница Якутска, заявившая, что руководитель кружка совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летней внучки. Как позднее установили следователи, мужчина совершил подобное также в отношении девочки 13 лет.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происшествий, а специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодёжи оказывают пострадавшим девочкам психологическую помощь.

По данным источника РИА "Новости" в парламенте Якутии, обвиняемый был депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.

А ранее в Тульской области жестокий рецидивист изнасиловал и зарезал 13-летнюю школьницу. Теперь он проведёт всю жизнь в колонии.

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