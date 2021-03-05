Судья предложил преступнику жениться на изнасилованной им школьнице, чтобы избежать тюрьмы

Более пяти тысяч человек подписали петицию, где требуют, чтобы председатель Верховного суда Индии Шарад Арвинд Бобде покинул должность. Кампанию организовали после того, как судья предложил преступнику, изнасиловавшему школьницу, жениться на ней, чтобы избежать наказания.

Если вы хотите жениться [на ней], мы можем вам помочь. Если нет, вы потеряете работу и попадёте в тюрьму Шарад Арвинд Бобде

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Подсудимого — техника, работающего в госучреждении, — обвиняют в преследовании, связывании и неоднократном изнасиловании ученицы. Кроме того, он угрожал жертве облить её бензином и поджечь, а также убить её брата, пишет Daily Star.

Активистки движения за права женщин в Индии опубликовали открытое письмо, в котором призвали судью уйти в отставку и извиниться за свои высказывания. "Предлагая этому насильнику жениться на жертве, оставшейся в живых, вы, главный судья Индии, пытались приговорить потерпевшую к пожизненному насилию со стороны мучителя", — отметили они. Также в письме говорилось, что своим поступком судья даёт понять насильникам, что "брак — это разрешение на изнасилование, получив которое насильник может постфактум декриминализовать или легализовать свой поступок".

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