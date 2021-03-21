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"Попахивает дуркой": Рустам Солнцев раскрыл, почему на самом деле Тимати закрывает шоу "Холостяк"

Ранее рэпер объявил о завершении проекта, стартовавшего всего неделю назад.

21 марта 2021, 08:51
<p>Рустам Солнцев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL6a2vujODz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rustamsolncev_</a></p>

Рустам Солнцев. Фото © Instagram / rustamsolncev_

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, недавно шокировал общественность новостью о закрытии шоу "Холостяк" с его участием. Бывший участник не менее известного телепроекта — "Дом-2" — Рустам Солнцев рассказал порталу iReactor, почему на самом деле это произошло.

Так, финал проекта "Холостяк" был буквально "слит" в Сеть. Первый эпизод шоу с участием рэпера стартовал 14 марта. В соцсетях фанаты сразу обратили внимание на то, что Тимати в это время отдыхает на Мальдивах. Более того, он катался там на сёрфе с одной из участниц скандального проекта — моделью Марией Вебер. Тогда поклонники предположили, что именно эта девушка сможет дойти до финала шоу и построить отношения с музыкантом.

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Позднее Тимати опубликовал в "Инстаграме" видеообращение, в котором заявил, что проект закрывается, объяснив это тем, что все и так уже знают, что будет в финале.

В свою очередь, экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев объяснил порталу, почему на самом деле рэпер решил закрыть только что начавшийся новый сезон "Холостяка". Как оказалось, истинная причина в том, что рейтинги программы оставляли желать лучшего. По словам шоумена, Тимати лишь "подсуетился" и слил инсайд в Сеть первым.

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"Всё, что связано с этими персонажами — Тимати, Бузовой, Моргенштерном, — попахивает дуркой. Если это новая "нормальность", то я не думаю, что это так. Я бы почувствовал. Перед нами ложь, фальшь и брехня бесконечная. Я уже не знаю. Этот Тимати на каблуках просто смехотура", — сказал Солнцев.

По утверждению Рустама, настоящая причина закрытия шоу (если оно действительно произойдёт) заключается только в ужасных рейтингах проекта с участием Тимати. В любом другом случае слова рэпера, скорее всего, самое обычное враньё, говорит шоумен.

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"Он может говорить что хочет. Если он так говорит, это значит, что на ТНТ увидели рейтинги, когда народ посмотрел половину серии и ушёл на другой канал, — и поэтому было решено распустить проект. Он об этом узнал — и всё. Ну, смотреть это невозможно — этого Тимати, это шоу, на всех этих артистов. Я не знаю, куда дальше деградировать", — подытожил Солнцев.

Ранее Рустам Солнцев поведал, что Ольга Бузова страдает алкогольной зависимостью. По его словам, чрезмерное употребление спиртного бывшей участницей "Дома-2" чувствовалось ещё два-три года назад.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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