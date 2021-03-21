"Попахивает дуркой": Рустам Солнцев раскрыл, почему на самом деле Тимати закрывает шоу "Холостяк"

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, недавно шокировал общественность новостью о закрытии шоу "Холостяк" с его участием. Бывший участник не менее известного телепроекта — "Дом-2" — Рустам Солнцев рассказал порталу iReactor, почему на самом деле это произошло.

Так, финал проекта "Холостяк" был буквально "слит" в Сеть. Первый эпизод шоу с участием рэпера стартовал 14 марта. В соцсетях фанаты сразу обратили внимание на то, что Тимати в это время отдыхает на Мальдивах. Более того, он катался там на сёрфе с одной из участниц скандального проекта — моделью Марией Вебер. Тогда поклонники предположили, что именно эта девушка сможет дойти до финала шоу и построить отношения с музыкантом.

Позднее Тимати опубликовал в "Инстаграме" видеообращение, в котором заявил, что проект закрывается, объяснив это тем, что все и так уже знают, что будет в финале.

В свою очередь, экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев объяснил порталу, почему на самом деле рэпер решил закрыть только что начавшийся новый сезон "Холостяка". Как оказалось, истинная причина в том, что рейтинги программы оставляли желать лучшего. По словам шоумена, Тимати лишь "подсуетился" и слил инсайд в Сеть первым.

"Всё, что связано с этими персонажами — Тимати, Бузовой, Моргенштерном, — попахивает дуркой. Если это новая "нормальность", то я не думаю, что это так. Я бы почувствовал. Перед нами ложь, фальшь и брехня бесконечная. Я уже не знаю. Этот Тимати на каблуках просто смехотура", — сказал Солнцев.

По утверждению Рустама, настоящая причина закрытия шоу (если оно действительно произойдёт) заключается только в ужасных рейтингах проекта с участием Тимати. В любом другом случае слова рэпера, скорее всего, самое обычное враньё, говорит шоумен.

"Он может говорить что хочет. Если он так говорит, это значит, что на ТНТ увидели рейтинги, когда народ посмотрел половину серии и ушёл на другой канал, — и поэтому было решено распустить проект. Он об этом узнал — и всё. Ну, смотреть это невозможно — этого Тимати, это шоу, на всех этих артистов. Я не знаю, куда дальше деградировать", — подытожил Солнцев.

Ранее Рустам Солнцев поведал, что Ольга Бузова страдает алкогольной зависимостью. По его словам, чрезмерное употребление спиртного бывшей участницей "Дома-2" чувствовалось ещё два-три года назад.

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