Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2021, 20:05
60705

"Простите, что не оправдал ваших ожиданий": Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк"

Артист сделал это после шквала критики, обрушившейся на первый эпизод с его участием.

Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк". Видео © Instagram / timatiofficial

Рэпер Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк" на восьмом сезоне его существования.

"Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект "Холостяк" и удаляю первую серию из "Ютуба". Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу после моего дебюта", — сказал артист на видео, опубликованном на его странице в "Инстаграме".

Кто на самом деле выбирает невесту за Тимати в шоу "Холостяк"
Кто на самом деле выбирает невесту за Тимати в шоу "Холостяк"

В ролике Тимати объяснил, что такое решение было принято из-за множества негативных отзывов к первому эпизоду восьмого сезона шоу, причём преимущественно от представительниц прекрасного пола.

"Я очень рад, что спустя восемь лет вы наконец узнали о существовании такого формата на российском телевидении <…> Если вас и ваши чувства так сильно оскорбляет данный формат и вы считаете его неприемлемым, мне не остаётся ничего другого, как попросить у вас прощения. Извините, что таким холостяцким форматом я мог задеть столько чувств, привлечь столько вашего внимания", — добавил рэпер.

Апгрейд налицо: в Сети нашли старое фото участницы "Холостяка", которая отдыхает сейчас с Тимати
Апгрейд налицо: в Сети нашли старое фото участницы "Холостяка", которая отдыхает сейчас с Тимати

Поклонников же шоу он призвал не расстраиваться, так как финал всё равно был "рассекречен". По всей видимости, рэпер имел в виду слухи о том, что победительницей восьмого сезона и его избранницей стала модель Мария Вебер. Фанаты рассмотрели их на совместных кадрах с отдыха на Мальдивах и подняли волну возмущения по поводу того, что концовку шоу "слили", едва оно началось.

Напомним, что ранее шоу "Холостяк" раскритиковала актриса Дана Борисова. Она посчитала его максимально унизительным для участниц.

BannerImage
Георгий Грачев
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Холостяк
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar