"Простите, что не оправдал ваших ожиданий": Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк"

Артист сделал это после шквала критики, обрушившейся на первый эпизод с его участием.

Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк". Видео © Instagram / timatiofficial

Рэпер Тимати объявил о закрытии шоу "Холостяк" на восьмом сезоне его существования.

"Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект "Холостяк" и удаляю первую серию из "Ютуба". Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу после моего дебюта", — сказал артист на видео, опубликованном на его странице в "Инстаграме".

В ролике Тимати объяснил, что такое решение было принято из-за множества негативных отзывов к первому эпизоду восьмого сезона шоу, причём преимущественно от представительниц прекрасного пола.

"Я очень рад, что спустя восемь лет вы наконец узнали о существовании такого формата на российском телевидении <…> Если вас и ваши чувства так сильно оскорбляет данный формат и вы считаете его неприемлемым, мне не остаётся ничего другого, как попросить у вас прощения. Извините, что таким холостяцким форматом я мог задеть столько чувств, привлечь столько вашего внимания", — добавил рэпер.

Поклонников же шоу он призвал не расстраиваться, так как финал всё равно был "рассекречен". По всей видимости, рэпер имел в виду слухи о том, что победительницей восьмого сезона и его избранницей стала модель Мария Вебер. Фанаты рассмотрели их на совместных кадрах с отдыха на Мальдивах и подняли волну возмущения по поводу того, что концовку шоу "слили", едва оно началось.