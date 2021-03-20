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Россиянка-фридайвер нырнула под лёд Байкала и установила мировой рекорд — видео

Девушке удалось достичь глубины почти 64 метра.

20 марта 2021, 16:50

Пловец-фридайвер Ольга Маркина установила новый мировой рекорд по нырянию под лёд на задержке дыхания. Девушка погрузилась в озеро Байкал на одном вдохе, используя только силу собственных мышц, так же, как это делают водные млекопитающие.

В итоге ей удалось достичь глубины почти 64 метра. Погружение заняло две минуты и две секунды. До неё рекорд принадлежал француженке, в 2015 году нырнувшей в водах Исландии на глубину 57,8 метра. Таким образом, россиянка превзошла эту спортсменку.

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Как сообщает пресс-служба Федерации фридайвинга России, устанавливая рекорд в Год Байкала и год 25-летнего юбилея экспедиции на Байкал знаменитого исследователя Жак-Ива Кусто, Ольга хотела обратить внимание на проблемы загрязнения вод данного озера и на отлов водных млекопитающих в развлекательных целях.

А ранее Лайф сообщал, что россиянин установил рекорд Гиннесса, нырнув на 80 метров в Байкал. Задачу ему усложняли как физические, так и психологические факторы. Ведь над спортсменом была не только толща воды, но и слой льда лишь с небольшой прорубью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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