Бешеный трамвай чуть не задавил водителя в Барнауле — видео
Транспорт неожиданно начал движение, когда внутри никого не было.
Бешеный трамвай чуть не задавил водителя в Барнауле. Видео © VK / "Инцидент Барнаул"
Автомобилисты в Барнауле стали свидетелями жуткого зрелища. Там на Красноармейском проспекте ехал трамвай без управления. Вагоновожатый, предположительно, вышел что-то поправить, и транспорт вдруг поехал. В итоге автомобилисты наблюдали, как водитель трамвая висит на вагоне, за которым бежит кондуктор.
"Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая, висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак "Ок", и мы поехали дальше", — приводятся слова очевидца в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Лайф писал, что в Москве трамвай загорелся прямо во время движения, когда в нём находились пассажиры. А ещё в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за отсутствия маски.
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