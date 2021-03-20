Бешеный трамвай чуть не задавил водителя в Барнауле — видео

Автомобилисты в Барнауле стали свидетелями жуткого зрелища. Там на Красноармейском проспекте ехал трамвай без управления. Вагоновожатый, предположительно, вышел что-то поправить, и транспорт вдруг поехал. В итоге автомобилисты наблюдали, как водитель трамвая висит на вагоне, за которым бежит кондуктор.

"Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая, висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак "Ок", и мы поехали дальше", — приводятся слова очевидца в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".