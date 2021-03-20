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"Включайте здравый смысл": Ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру

Пётр Кулешов призвал граждан почитать умных врачей и проконсультироваться со знакомыми медиками.

20 марта 2021, 16:23
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Ведущий телепередачи "Своя игра" Пётр Кулешов сделал прививку от коронавируса и посоветовал другим последовать его примеру. Об этом он рассказал RT.

"В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, сделайте прививку. Я привился", — поделился Кулешов.

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Телеведущий объяснил, что в больнице он увидел очень много желающих получить вакцину. При этом существенная их часть — это люди пожилого возраста. По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы привиться.

"Почитайте умных врачей. Проконсультируйтесь со своими знакомыми врачами. Ведите себя рационально, включайте здравый смысл. Прививайтесь", — призвал Кулешов россиян.

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Недавно стало известно, что в России ведётся разработка сертификата для тех людей, которые привились российскими препаратами от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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