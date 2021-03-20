Водомёты против зонтов: жители Нидерландов вновь вышли на акцию против ковидных ограничений — видео

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В Амстердаме проходят протесты против коронавирусных ограничений. Местные жители вышли на Музейную площадь с требованием смягчить меры. Ролики с митинга публикуют пользователи соцсетей.

В демонстрации принимают участие несколько сотен человек. Полиция не применяет физическую силу, однако в ход идут водомёты, которыми правоохранители пытаются разогнать участников акции. Однако те к этому, вероятно, были готовы, поскольку многие предусмотрительно взяли зонты и надели дождевики.

Некоторые из демонстрантов развернули плакаты, один из которых, например, гласил "Сертификат о вакцинации = апартеид". Также протестующие скандировали лозунг "Любовь, свобода, нет диктатуре!".

На сегодняшний день в Нидерландах коронавирусом заразилось свыше 1,2 миллиона человек, при этом всего население страны составляет около 17 миллионов жителей. В последние дни темпы заболеваемости там увеличились, ежедневно фиксируется по несколько тысяч новых случаев. Вместе с тем накануне Европа объявила о начале третьей волны коронавируса.

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