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Водомёты против зонтов: жители Нидерландов вновь вышли на акцию против ковидных ограничений — видео

Протестующие скандировали лозунг "Любовь, свобода, нет диктатуре!" и развернули плакат с надписью "Сертификат о вакцинации = апартеид".

20 марта 2021, 14:29

Видео © Twitter / Owen, Galatasarayli, Korkusuz

В Амстердаме проходят протесты против коронавирусных ограничений. Местные жители вышли на Музейную площадь с требованием смягчить меры. Ролики с митинга публикуют пользователи соцсетей.

В демонстрации принимают участие несколько сотен человек. Полиция не применяет физическую силу, однако в ход идут водомёты, которыми правоохранители пытаются разогнать участников акции. Однако те к этому, вероятно, были готовы, поскольку многие предусмотрительно взяли зонты и надели дождевики.

Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов"

Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов"

Некоторые из демонстрантов развернули плакаты, один из которых, например, гласил "Сертификат о вакцинации = апартеид". Также протестующие скандировали лозунг "Любовь, свобода, нет диктатуре!".

Полиция Амстердама жёстко разогнала мирную демонстрацию против ковидных ограничений — видео

Полиция Амстердама жёстко разогнала мирную демонстрацию против ковидных ограничений — видео

На сегодняшний день в Нидерландах коронавирусом заразилось свыше 1,2 миллиона человек, при этом всего население страны составляет около 17 миллионов жителей. В последние дни темпы заболеваемости там увеличились, ежедневно фиксируется по несколько тысяч новых случаев. Вместе с тем накануне Европа объявила о начале третьей волны коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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