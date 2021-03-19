В Европе объявили о начале третьей волны коронавируса

В Европе началась третья волна коронавируса, и с вакцинацией населения нельзя медлить. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – заявила Спинант.

Напомним, что власти Франции ранее ввели режим карантина в 16 департаментах страны. Причиной стало ухудшение эпидемической обстановки и рост числа заболевших коронавирусом. Аналогичное решение было принято в Польше. Но там карантин начнёт действовать на территории всей страны.

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