В Европе объявили о начале третьей волны коронавируса
Там отметили, что необходимо ускорить вакцинацию населения.
Фото © ТАСС / Soeren Stache / dpa
В Европе началась третья волна коронавируса, и с вакцинацией населения нельзя медлить. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – заявила Спинант.
Напомним, что власти Франции ранее ввели режим карантина в 16 департаментах страны. Причиной стало ухудшение эпидемической обстановки и рост числа заболевших коронавирусом. Аналогичное решение было принято в Польше. Но там карантин начнёт действовать на территории всей страны.
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