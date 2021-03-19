Впавшая в кому после прививки AstraZeneca грузинская медсестра скончалась в больнице
Кампания по вакцинации этим препаратом началась в стране 15 марта.
Фото © Pixabay
Медсестра из Грузии, привитая вакциной AstraZeneca и впавшая в кому, скончалась. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что уже через несколько минут после укола коллеги констатировали у женщины состояние анафилактического шока, после которого она впала в кому и до самого конца находилась в тяжёлом состоянии.
Ранее похожий случай произошёл в Норвегии, где после вакцинации этим препаратом в больницу с ухудшением состояния попали трое врачей, один из которых впоследствии скончался.
Напомним, около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
Выбор редакции
Грузинского конкурсанта Евровидения требуют дисквалифицировать из-за поста о хейтерах и их матерях
Сенат Чехии выступил против применения "Спутника V" до одобрения ЕС
За один день богатейшие люди Земли суммарно потеряли более $23 миллиардов
Гуглил статью УК, а потом сам вызвал полицию. Убивший беременную сестру в Котельниках готовился к расправе
В Кремле оценили возможность новой холодной войны с США: Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему
Комментариев: 0