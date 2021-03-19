Впавшая в кому после прививки AstraZeneca грузинская медсестра скончалась в больнице

Медсестра из Грузии, привитая вакциной AstraZeneca и впавшая в кому, скончалась. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что уже через несколько минут после укола коллеги констатировали у женщины состояние анафилактического шока, после которого она впала в кому и до самого конца находилась в тяжёлом состоянии.

Ранее похожий случай произошёл в Норвегии, где после вакцинации этим препаратом в больницу с ухудшением состояния попали трое врачей, один из которых впоследствии скончался.

Авторы