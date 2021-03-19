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Впавшая в кому после прививки AstraZeneca грузинская медсестра скончалась в больнице

Кампания по вакцинации этим препаратом началась в стране 15 марта.

19 марта 2021, 09:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медсестра из Грузии, привитая вакциной AstraZeneca и впавшая в кому, скончалась. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что уже через несколько минут после укола коллеги констатировали у женщины состояние анафилактического шока, после которого она впала в кому и до самого конца находилась в тяжёлом состоянии.

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

В Швеции назвали новую возможную опасность вакцины AstraZeneca

Ранее похожий случай произошёл в Норвегии, где после вакцинации этим препаратом в больницу с ухудшением состояния попали трое врачей, один из которых впоследствии скончался.

Напомним, около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. В частности такое решение приняли Германия, Франция, Италия, Латвия и Швеция. Там заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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