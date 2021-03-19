Врач-нарколог рассказал, как выпивать и не страдать от похмелья

Алкоголь хоть и помогает веселее провести вечер пятницы, но при этом наносит серьёзный удар по организму. Как пить так, чтобы минимизировать последствия, рассказал врач – психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.

Доктор настоятельно рекомендует после каждого глотка спиртного делать глоток какой-нибудь другой жидкости, и желательно, чтобы это была простая вода, а не сладкая газировка, которая лишь усугубит негативный эффект.

"Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Помимо этого врач советует не разбавлять алкоголь газировкой, а использовать лёд или содовую, как это делают в США. По его словам, такой метод уменьшит концентрацию алкоголя в стакане и тем самым облегчит утренние страдания человека.

В заключение Казанцев назвал самый действенный и эффективный способ уменьшить вред алкоголя — не пить вовсе.

А ранее Лайф сообщал о значительно возросшем за период пандемии уровне потребления крепкого и дорогого алкоголя.

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