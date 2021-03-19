Путин обсудил с Совбезом проблему организованной преступности
Накануне глава государства принял участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин сегодня проводит оперативное заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В рамках встречи участники обсудят вопросы, связанные с борьбой с организованной преступностью, а также отдельные аспекты направления деятельности Совбеза.
А накануне президент провёл встречу с представителями общественности Крыма, пообщался с жителями региона и выступил на торжественном концерте, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией.
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