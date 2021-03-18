"Крымчане вернулись в родную семью". Путин обратился к россиянам со сцены "Лужников"

Путин обратился к россиянам со сцены "Лужников". Видео © LIFE

Президент Владимир Путин поднялся на сцену в московских "Лужниках", где проходит праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Глава государства поздравил всех с этой знаменательной датой и заметил, что этот праздник важен "не только для севастопольцев и крымчан, но и для всей нашей огромной страны".

"Крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это праздник и для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остаётся самой большой по территории страной в мире. Если посмотреть на нашу карту, то Крым и Севастополь — это маленькая точка, а мы говорим о восстановлении исторической справедливости и важности этой земли для нашего народа", — заявил со сцены "Лужников" Владимир Путин.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России, — за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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