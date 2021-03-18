Мужчину огорчила весть о наложенном на его авто аресте, и он разбил его на глазах сотрудников ДПС. Видео © Соцсети

Необычный инцидент произошёл во Владимирской области, в городе Вязники: мужчину остановил наряд ДПС, и сообщил, что его машина арестована за задолженность предыдущего владельца. После этого огорчённый молодой человек принялся методично уничтожать "десятку". Эта новость быстро разлетелась по местным пабликам "Вконтакте".

На кадрах видео хорошо видно, что несмотря на клокочущую внутри вандала ненависть, он уничтожает автомобиль с завидным упорством, расчётом и последовательностью: парень начал сверху, затем промял крышу и разбил лобовое и заднее стёкла, после чего занялся художественными прыжками на капоте, и лишь потом прошёлся по кругу, нанося удары по дверям и крыльям, оставляя на них глубокие вмятины.

Как сообщил Лайфу источник, ДПСники остановили машину по номерам, так как её бывший владелец числится должником по кредитам на сумму в 55 тысяч рублей.

После того, как находившийся за рулём молодой человек сообщил, что действительно приобрёл автомобиль у хитрого и коварного бывшего владельца, сотрудники дорожной полиции сказали ему, что он не сможет зарегистрировать авто на себя, и что ему необходимо связаться с продавцом и обсудить варианты решения проблемы. Однако тот лишь попросил проходившую мимо женщину снять на видео то, как он будет уничтожать несчастный ВАЗ-2110.

После молодой человек сел в автомобиль сотрудников ДПС, где честно признался им, что он уже успокоился, и что машину можно забирать, её дальнейшая судьба ему была уже безразлична.

Ранее Лайф писал об украинском вандале, который после семейной ссоры вошел в режим берсерка и разбил около десяти машин, и не только.

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