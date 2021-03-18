"Острый дефицит ликвидирован": Хуснуллин доложил Путину о ситуации с водоснабжением Крыма

Острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован. Об этом президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в регионе удалось остановить истощение поверхностных источников водоснабжения и приступить к их наполнению. А до 2024 года власти планируют вдвое увеличить объём подачи воды в города Крыма (до 300 тысяч кубометров в сутки).

"Ещё 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что, безусловно, даст определённый объём воды и позволяет нам надеяться, что мы пройдём курортный сезон без ограничений", — проинформировал вице-премьер.

Президент в свою очередь напомнил о поручении правительству подготовить и начать реализацию Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. По словам Путина, проблема имеет неотложный характер, в связи с чем действовать требовалось максимально быстро и сразу по нескольким направлениям: это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки. Кроме того, на повестке ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснение морской воды.

"Сегодня жду от вас доклада о том, как идёт реализация этого комплексного проекта, что уже удалось сделать, какая готовность к летнему, пиковому сезону, как будут обеспечиваться водой крымчане, севастопольцы и многочисленные гости полуострова", — добавил российский лидер.

Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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