Крым решил пожаловаться в ООН на водную блокаду со стороны Украины
Однако воды у Киева полуостров просить не намерен.
Власти Крыма подготовят обращение в Организацию Объединённых акций из-за водной блокады, которую полуострову устроила Украина. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
"Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", - приводит РИА "Новости" слова вице-премьера Крыма.
Он пояснил, что воду у Украины просить полуостров не будет, "украинским националистам не стоит радоваться". Вскоре вопрос нехватки влаги будет решён за счёт сбора пресной воды, активного использования очистных сооружений и, при необходимости, строительство плотин, опреснительных станций в курортных районах.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на заявление крымских властей о внедрении технологий опреснения воды с привлечением некой международной компании и пообещал сорвать проект. В Госдуме, комментируя заявление дипломата, указали на то, что планам Киева сбыться не суждено.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Выбор редакции
"Никто не будет воевать с Россией": Немецкий политолог ответил на требование Киева "вернуть Крым"
Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" в Донбассе перед Пасхой
Красноярский таксист помыл машину вещами клиентки
Деньги в обмен на данные: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате
Комментариев: 0