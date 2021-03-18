Крым решил пожаловаться в ООН на водную блокаду со стороны Украины

Власти Крыма подготовят обращение в Организацию Объединённых акций из-за водной блокады, которую полуострову устроила Украина. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", - приводит РИА "Новости" слова вице-премьера Крыма.

Он пояснил, что воду у Украины просить полуостров не будет, "украинским националистам не стоит радоваться". Вскоре вопрос нехватки влаги будет решён за счёт сбора пресной воды, активного использования очистных сооружений и, при необходимости, строительство плотин, опреснительных станций в курортных районах.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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