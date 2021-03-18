Красноярский таксист помыл машину вещами клиентки

В Красноярске таксист помыл машину вещами клиентки после того, как её укачало в автомобиле. Об этом пишет "ТВК Красноярск". Девушка рассказала, что в ночь на 14 марта она вызвала такси через Uber. Во время поездки ей стало плохо и её стошнило в машине.

"Всё, что вышло, я поймала в свои же руки и попросила остановиться, сказала, что плохо. После этого водитель остановил машину, обернулся и начал крыть меня трёхэтажным матом", — рассказывает девушка.

Водитель также угрожал пассажирке. Мыть машину девушка отказалась и предложила заплатить за поездку 2000 рублей. Водителя это не устроило. Он схватил находящиеся в авто вещи девушки, в числе которых был комбинезон стоимостью 16 тысяч рублей, и начал мыть ими салон. Девушке в итоге удалось забрать вещи и убежать.

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