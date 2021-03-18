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Категорий: 18

Пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате

Подозреваемый нанёс погибшей один удар ножом.

18 марта 2021, 01:15
<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

В городе Дальнегорске Приморского края супруг убил жену после семейной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл во вторник, 16 марта. Мужчина пришёл пьяным домой, после чего у него произошёл конфликт с супругой. Женщина начала оскорблять мужа и обвинять в том, что он мало зарабатывает и не обеспечивает детей.

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Во время ссоры мужчина резал кухонным ножом колбасу. Он нанёс им удар в область груди супруги. От полученного ранения 34-летняя женщина скончалась. Подозреваемого уже задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области зарезал гостя, раскритиковавшего его за "неправильную" нарезку сала.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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