Пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате

В городе Дальнегорске Приморского края супруг убил жену после семейной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл во вторник, 16 марта. Мужчина пришёл пьяным домой, после чего у него произошёл конфликт с супругой. Женщина начала оскорблять мужа и обвинять в том, что он мало зарабатывает и не обеспечивает детей.

Во время ссоры мужчина резал кухонным ножом колбасу. Он нанёс им удар в область груди супруги. От полученного ранения 34-летняя женщина скончалась. Подозреваемого уже задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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