Житель Волгоградской области зарезал гостя, раскритиковавшего его за "неправильную" нарезку сала
Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение в убийстве.
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В Волгоградской области мужчину задержали по подозрению в убийстве приятеля, который раскритиковал его за "неправильный" способ нарезки сала. Об этом сообщил журналистам руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков.
Со слов Муджикова, в субботу, 13 марта, 38-летний житель Котельниковского района с приятелем распивал алкоголь у себя дома. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры несколько раз ударил ножом своего гостя, в результате чего тот скончался. Мужчина был задержан, а 16 марта суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. По информации следователей, ему было предъявлено обвинение в убийстве.
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"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего. В своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вместе употребляли в качестве закуски", — сказал Муджиков, уточнив, что обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
А ранее Лайф сообщал, что в центре Уфы мужчина зарезал адвоката и попытался покончить с собой. У погибшего осталось трое детей.
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