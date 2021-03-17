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Избивший школьника в лифте пермяк объяснил Лайфу причины своего агрессивного поведения

По словам мужчины, дети оскорбляли его, хулиганили и портили имущество.

17 марта 2021, 14:41
<p>Владимир Сыполов. Фото © Соцсети</p>

Владимир Сыполов. Фото © Соцсети

Ранее сообщалось, что в лифте многоэтажного дома в Перми мужчина несколько раз ударил 10-летнего ребёнка. Побои, нанесённые мальчику, были зафиксированы, а его родственники уже написали на обидчика заявление в полицию. Лайфу удалось пообщаться с самим Владимиром Сыполовым, который объяснил агрессию в адрес школьника тем, что тот в компании двух других мальчишек хулиганил в подъезде, ломал камеры видеонаблюдения. Кроме прочего, по утверждению собеседника, дети без причины оскорбляли его лично, тем самым спровоцировав ответную реакцию на своё поведение.

"Они ходят в подъезд в лифте кататься, портят имущество, где-то камеры сбили, где-то ещё что-то. А потом ни с того ни с сего задираться начали. Я вышел на крыльцо покурить, они за забором были, а забор высокий. Они чувствовали, что ничего им не будет, и просто начали хамить, оскорблять, материться. Я им замечание сделал, а они мне, мол, "давай-давай, сейчас мы тебя здесь отымеем", — рассказал нам Владимир.

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После этого, по словам Сыполова, дети, увидев, что он заходит обратно в подъезд, забежали следом, столкнувшись с ним у лифта. А затем мужчина после потока оскорблений в свой адрес уже просто не смог сдержаться и сорвался на одного из хулиганистых мальчиков с кулаками.

"Отец пошёл в полицию, заявление написал. Я хотел извиниться перед ребёнком, ущерб как-то возместить. Я понимаю, что виноват и перегнул, но он не хочет идти на контакт. Я общался с отцом, объяснил ему ситуацию, и он в какой-то мере всё понимает. Но если вызовут в полицию, я пойду, конечно", — объяснил Владимир.

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В заключение наш собеседник ещё раз констатировал, что напал на школьника не просто так, а только потому, что дети хамством и оскорблениями сами его спровоцировали, однако в итоге виноватым остался именно он.

Напомним, инцидент произошёл 14 марта в микрорайоне Закамск. Видео с избиением десятилетнего школьника, зафиксированное камерами наблюдения, было опубликовано в соцсетях. Местные жители не оставили без внимания произошедшее. Так, один из пользователей "ВКонтакте" сообщил в паблике "Закамск Лайф", что мальчишки до нападения сильно нахулиганили, разрисовав стены в подъезде.

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А недавно в Махачкале местные блогерши подрались с компанией парней в торговом центре. После инцидента девушек раскритиковали в соцсетях. В результате одна из них согласилась "замять" произошедшее, а другая обратилась в полицию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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