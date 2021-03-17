Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сдать в приют мало: мать искусанной овчаркой двухлетней малышки настаивает на усыплении собаки — видео

Девушка поделилась информацией о состоянии дочери, которую забрала из больницы.

17 марта 2021, 14:14

Мать покусанной овчаркой двухлетней девочки считает, что собаку нужно усыпить. Видео © LIFE

Мать пострадавшей двухлетней девочки, которую покусала соседская немецкая овчарка в подъезде жилого дома в Москве, считает, что собаку необходимо усыпить.

"Я считаю, собаку надо усыпить", — ответила она на вопрос Лайфа, отметив, что против того, чтобы пса сдали в приют.

Женщина забрала дочь из больницы и уточнила, что состояние девочки удовлетворительное, ребёнка отправили на долечивание. Правда, когда родители забирали малышку, та всё время плакала.

Схватила за воротник и вытащила из лифта: Лайф узнал подробности нападения овчарки на двухлетнюю девочку в Москве

Схватила за воротник и вытащила из лифта: Лайф узнал подробности нападения овчарки на двухлетнюю девочку в Москве

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело. Кроме того, выяснилось, что пёс не в первый раз гулял без намордника, хотя владельцы животного утверждали обратное.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд в Москве арестовал "охотника на ведьм", насмерть забившего молотком прохожего

сегодня в 14:48

Схватила за воротник и вытащила из лифта: Лайф узнал подробности нападения овчарки на двухлетнюю девочку в Москве

сегодня в 12:35

Житель Волгоградской области зарезал гостя, раскритиковавшего его за "неправильную" нарезку сала

сегодня в 14:57
Life

Силуанов рассказал о вариантах сохранения программы льготной ипотеки

сегодня в 15:15
Life

Чемпионку по лыжному фристайлу Анну Орловскую отправили под домашний арест по делу о продаже героина

сегодня в 15:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1