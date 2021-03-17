Сдать в приют мало: мать искусанной овчаркой двухлетней малышки настаивает на усыплении собаки — видео
Девушка поделилась информацией о состоянии дочери, которую забрала из больницы.
Мать покусанной овчаркой двухлетней девочки считает, что собаку нужно усыпить. Видео © LIFE
Мать пострадавшей двухлетней девочки, которую покусала соседская немецкая овчарка в подъезде жилого дома в Москве, считает, что собаку необходимо усыпить.
"Я считаю, собаку надо усыпить", — ответила она на вопрос Лайфа, отметив, что против того, чтобы пса сдали в приют.
Женщина забрала дочь из больницы и уточнила, что состояние девочки удовлетворительное, ребёнка отправили на долечивание. Правда, когда родители забирали малышку, та всё время плакала.
Схватила за воротник и вытащила из лифта: Лайф узнал подробности нападения овчарки на двухлетнюю девочку в Москве
Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело. Кроме того, выяснилось, что пёс не в первый раз гулял без намордника, хотя владельцы животного утверждали обратное.
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