Сдать в приют мало: мать искусанной овчаркой двухлетней малышки настаивает на усыплении собаки — видео

Мать покусанной овчаркой двухлетней девочки считает, что собаку нужно усыпить. Видео © LIFE

Мать пострадавшей двухлетней девочки, которую покусала соседская немецкая овчарка в подъезде жилого дома в Москве, считает, что собаку необходимо усыпить.

"Я считаю, собаку надо усыпить", — ответила она на вопрос Лайфа, отметив, что против того, чтобы пса сдали в приют.

Женщина забрала дочь из больницы и уточнила, что состояние девочки удовлетворительное, ребёнка отправили на долечивание. Правда, когда родители забирали малышку, та всё время плакала.

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