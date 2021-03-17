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"Надругательство над историей": Подростки средь бела дня разгромили молотком памятник Гагарину в Оренбурге — видео

Личности злоумышленников устанавливают полицейские.

17 марта 2021, 14:11

Подростки разгромили молотком памятник Гагарину в Оренбурге. Видео © Соцсети

В Оренбурге полицейские разыскивают вандалов, которые повредили памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Отмечается, что злоумышленники оторвали, а затем разбили молотком гранитные плиты с постамента монумента.

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Их действия запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое школьников сперва выжидают некоторое время, когда вокруг не останется людей. Далее они достают молотки и начинают бить по гранитным плитам. После этого вандалы отрывают две плиты и разбивают их об землю. А затем сбегают с места преступления. Спустя какое-то время они возвращаются и бьют постамент молотком со всех сторон.

Глава Оренбурга Владимир Ильиных призвал местных жителей беречь память о героях. По его словам, повреждение памятника — это "не просто хулиганство, это надругательство над историей".

"Зачем они это делают? Кто им подсказал эту безумную идею? Я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных и привлекут к ответственности. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными", — подчеркнул Ильиных.

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Ранее Лайф писал, что в Татарстане полицейские установили причастных к поджогу памятника Воину-освободителю. Ими оказались дети в возрасте от девяти до 11 лет. Теперь им и их родителям придётся ответить за содеянное.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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